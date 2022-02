Exposição de Cynthia Oliveira traz novas imagens do Litoral

A exposição fotográfica “A identidade da Cidade” reúne imagens das cidades litorâneas do Paraná e de sua capital, Curitiba, captadas a partir da mobgrafia, e sobrepostas a elementos naturais, pelo olhar da fotógrafa Cynthia Oliveira.

A exposição será no ambiente virtual do MusA a partir desta quinta-feira (17 de fevereiro) e estará disponível até 15 de abril de 2022: http://www.musa.ufpr.br/

#ParaTodosVerem Card de divulgação de exposição virtual, imagem de fundo com casario colonial que corta toda a lateral esquerda do cartaz e rua ladeando na parte direita, gramado verde na região inferior. Logo do MusA na parte superior, título “A identidade da cidade” e nome da artista Cynthia Oliveira na parte central com letras brancas.

Faixa laranja cortando a metade da cartaz com o serviço da exposição “Lançamento 17/02 Período expositivo 17 de fevereiro a 15 de abril de 2022. Na parte inferior com letras brancas “#MUSAVIRTUAL” visite em www.musa.ufpr.br e logos PROEC e UFPR no canto inferior direito.