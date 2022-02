Procurado pela Justiça em Garuva é preso com crack em Guaratuba

Um homem procurado pela Justiça de Garuva (SC) foi preso em Guaratuba, pela Polícia Militar, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde deste domingo (13), e resultou na apreensão de mais de 80 pedras de crack, além de dinheiro.

Por volta das 17h, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento pela avenida Juvevê, no bairro Cohapar, quando avistou Adenilson Gonçalves Rosa, de 31 anos, em atitude suspeita.

Segundo a ocorrência, ao passarem em frente de uma residência, os policiais perceberam quando o homem tentou se esconder próximo de um galinheiro.

Em seguida, os militares pararam a viatura para realizar a abordagem e avistaram o momento em que ele arremessou um pacote em cima de um telhado. Logo depois, Adenilson foi abordado e com ele foram encontrados apenas um pouco de dinheiro, R$ 61,00.

Dando continuidade às diligências, ao verificarem o que havia no invólucro dispensado pelo suspeito, os policiais apreenderam 87 pedras de crack, que estavam embaladas para serem comercializadas.

Ao ser feita a identificação do suspeito no sistema policial, os militares constataram que ele tinha histórico criminal por porte de arma e tráfico de drogas e que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pela comarca de Garuva, Santa Catarina.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Delegacia Da Polícia Civil junto com tudo que foi apreendido, para a elaboração do flagrante por tráfico de drogas e cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, Adenilson foi encaminhado para a Cadeia Pública de Guaratuba.

Fonte: Agora Litoral