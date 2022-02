Acidente na BR-376 mata uma pessoa e despeja ácido em córrego de Guaratuba

Motorista filma caminhão descendo a serra e depois acidentado. O vídeo tem palavrão.

Um caminhão tombou agora pela manhã na BR-376 e causou a morte do motorista, ainda não identificado. Houve despejo de ácido sulfúrico em um córrego que deságua no rios da Santa e São João, em Guaratuba e Garuva. Segundo as primeiras informação, o veículo estava carregado com 32 mil litros do produto.

Equipe do Instituto Água e Terra (IAT) do escritório de Guaratuba foi ao local para ver os danos e determinar as providências que devem ser tomadas. Parte da equipe foi direto para os locais de recreação às margens do São João para avisar os turistas e as comunidades. Defesa Civil de Guaratuba e de Garuva também se dirigiram ao local do acidente. Comunicado da Prefeitura de Garuva e da Defesa Civil do município alerta para que a população não entre ou utilize a água do rio.

No final de janeiro, o rio São João foi liberado para banho e lazer depois de quase um ano de interdição. Em fevereiro de 2021, um caminhão tombou na lateral da rodovia BR-376, na altura do km 679, e derramou um inseticida pela canaleta das águas pluviais até atingir um córrego afluente e o rio São João. A contaminação atravessou a divisa do Estado, chegando a Garuva (SC).

Na manhã de hoje, por volta das 8h, o caminhão perdeu os freios e tombou na altura do KM 668,1, no sentido Sul, em direção a Santa Catarina. Um motorista filmou o caminhão descendo a serra e passando pela área de escape com caixa de brita do km 671,7 sem acessá-la. Neste momento havia um automóvel pequeno na pista da esquerda, ao lado da área. Menos de um quilômetro do local do tombamento, há outra área de escape, no KM 667,3.

O caminhão ficou na pista e o tanque com o produto corrosivo despencou numa ribanceira. Por volta da 10h já se formava 8 quilômetros de fila e não havia previsão de liberação das pistas.

Mais informações a seguir.