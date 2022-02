Festival de Curitiba completa 30 anos em retorno presencial

O Festival de Curitiba celebra sua 30ª edição com centenas de atrações em vários espaços de Curitiba e Região Metropolitana, em programação que contempla grandes nomes da classe artística, além de ações que evidenciam a sua trajetória crescente nessas três décadas.

Maringas Maciel, na peça “A Aforista”, de Marcos Damaceno

Após ser o primeiro grande evento do país a adiar a edição de 2020 por conta da pandemia da covid-19, o Festival retorna sua produção presencial com novidades.

Este ano, a edição comemorativa ocorre de 28 de março até 10 de abril, com estreias e pré-estreias nacionais, espetáculos premiados, remontagens especiais e mostras que levarão teatro, dança, circo, música, oficinas, shows e performances para diferentes públicos, de todas as idades. Além disso, a programação também marca o fortalecimento do evento no meio digital, com a apresentação de uma plataforma que conecta profissionais da economia criativa de todo o país e, até mesmo, do mundo.

“Essa é uma edição especial! Uma edição da celebração e do reencontro. Vamos preencher as ruas e os teatros com espetáculos, olhar para a memória desses 30 anos, homenagear pessoas importantes para o Festival, dar ênfase para espaços de diálogos e formação, além de dar o primeiro passo para o digital, com a criação de uma plataforma que facilita a conexão profissional de todos que trabalham com a cena, de atores a fornecedores, divulgando pessoas e oportunidades de trabalho. Na comemoração dessas três décadas vamos celebrar na rua, nos teatros e no universo digital”, explicam Leandro Knopfholz e Fabíula Passini, diretores do Festival de Curitiba.

Os ingressos estarão à venda, a partir do dia 21 de fevereiro, na bilheteria do evento, localizada no Shopping Mueller (Piso L3) e pelo site oficial www.festivaldecuritiba.com.br.

Um período exclusivo será dedicado à troca dos vouchers e ingressos adquiridos para a edição revogada de 2020. De 17 até 20 de fevereiro, na bilheteria física, os clientes poderão ter a preferência e realizar as trocas por ingressos dos espetáculos desta edição.

Mostra Lúcia Camargo – Uma das novidades desta edição é a nomeação da Mostra, em uma homenagem permanente à memória da produtora cultural, professora e jornalista Lúcia Camargo, que perpetua sua importância na arte brasileira e, especialmente, na história do Festival de Teatro de Curitiba.

Este ano a programação faz um resgate histórico dos 30 anos do evento, reunidos em 25 espetáculos com a participação de companhias, diretores e atores que passaram pelos palcos durante o período. Em cartaz, montagens de sucesso e com a presença de nomes conhecidos nacionalmente, como Mateus Solano, Vladimir Brichta, Júlia Lemmertz, Denise Fraga, Guta Stresser, Luís Melo, Deborah Colker, Denise Stoklos, Emicida, Nicole Puzzi, Rosana Stavis, Edson Bueno.

Como estreia nacional, o aguardado espetáculo “G.A.L.A”, que marca o retorno do premiado autor e diretor Gerald Thomas ao Festival. Já entre as pré-estreias nacionais estão “Tudo”, comédia dramática com direção de Guilherme Weber, e “A Aforista”, novo texto do dramaturgo Marcos Damaceno. Destaque também para as remontagens, com “O Casamento”, da companhia Os Fodidos Privilegiados, que estreou no Festival em 1997; com “Conselho de Classe”, da Cia. dos Atores, do Rio de Janeiro, que esteve na programação de 2014; com “Parlapatões Revistam Angeli”, sucesso de crítica na Mostra de 2013; e de “Till, A Saga de um Herói Torto”, estreia do Grupo Galpão no Festival em 2010 e que retorna dentro das comemorações dos 40 anos da companhia.

Fortalecendo a união da dramaturgia com a música, a 30ª edição também apresenta o show “AmarElo”, de Emicida, em única apresentação no Guairão, como também os musicais “A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa”, adaptação da obra de Clarice Lispector com músicas originais de Chico César; “Brasileiro, profissão: esperança”, um clássico dos anos 70 que já contou com interpretações de grandes nomes da MPB; e “Cordel do Amor Sem Fim”, com direção, cenário e figurino de Gabriel Villela.

Além das 25 atrações, a Mostra Lúcia Camargo também contará com duas mostras convidadas e que ocorrem em espaços alternativos: a 6ª Mostra Ave Lola, uma programação ao ar livre com variadas expressões artísticas, e a Mostra Pôr do Sol, produzida pelo Campo das Artes, projeto do ator e diretor Luís Melo, em São Luiz do Purunã, (a 60 km de Curitiba) em parceria com o cantor, ator e diretor Marcio Juliano. A Mostra Pôr do Sol marca também a inauguração do espaço ao público.

A Mostra Lúcia Camargo é apresentada por EBANX, Paraná Banco, Governo do Estado do Paraná e New Holland, com patrocínio de Neodent, Vonder, SulAmérica e Novozymes.

Viva! 30 Anos por Lenise Pinheiro – Ainda dentro da programação comemorativa, o Festival de Curitiba promove a exposição gratuita “Viva! 30 Anos por Lenise Pinheiro”, de 29 de março a 29 de abril, no Museu Oscar Niemeyer (MON), e com intervenções urbanas em vários espaços na cidade. Será um recorte de 408 fotografias e imagens do acervo da cobertura exclusiva dessas três décadas de evento pelas lentes da fotógrafa Lenise Pinheiro, uma das maiores referências em fotografia documental do teatro brasileiro, num panorama da evolução dos artistas e da estética dos espetáculos no período. “Tem aquecimento de peças, muita foto em cena. Tem Bia Lessa conversando com uma atriz, Chico César comovido com o autor da peça. Uma característica da exposição é que não tem ator ruim. A excelência dos trabalhos é que levou as escolhas”, explica a fotógrafa.

A exposição “Viva! 30 Anos por Lenise Pinheiro” é apresentada por Paraná Banco, Governo do Estado do Paraná e Grasp, com patrocínio de Banco RCI Brasil, Chocolates Weissburg e Grupo Servopa.

Interlocuções – O Interlocuções mantém seu foco em ações formativas, que objetivam a experiência e a integração entre artistas e público, além de atrair estudantes e grupos estimulando o pensamento crítico sobre as artes cênicas. Com curadoria de Celso Curi e de Giovana Soar, estão na programação de 2022 os debates, encontros, palestras, oficinas, filmes e lançamentos de livros. Parte das oficinas contam com vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail interlocucoes@festivaldecuritiba.com.br

O Interlocuções é apresentado por Copel, Sanepar e Governo do Estado do Paraná, com patrocínio da Klabin, da Celepar e da Vonder.

Festival na Rua – A Mostra Festival na Rua tem o objetivo de fomentar o setor da economia criativa de Curitiba e Região Metropolitana, conectando o espaço público com as pessoas. Serão mais de 120 sessões de teatro, música, circo e dança, distribuídas em áreas abertas, como parques e praças, e com a participação média de 250 artistas de companhias e grupos da Grande Curitiba. A abertura da mostra será no dia 1º de abril, às 19h30, com a estreia nacional do espetáculo “Roberta, uma Ópera Rock”, com texto de Roberto Innocente (falecido em abril de 2021) e direção artística de Nena Inoue e Mauricio Vogue.

A Mostra Festival na Rua é apresentada por Uninter, Junto Seguros, CNH Industrial e Bosch, com patrocínio de Vivo, Copel, Vale e Da Magrinha 100% Integral.

Guritiba – O Programa Guritiba é um projeto anual que tem seu pontapé inicial no Festival de Curitiba. Impacta anualmente mais de 30 mil crianças e chega ao seu 13 º ano com atrações para toda a família. Brincadeiras, shows e apresentações teatrais, como as comédias infantis “Momo e o Senhor do Tempo” e “Henriques”, estão na programação. O intuito do programa é o de formar plateias e tornar mais amplo o acesso à arte e à cultura.

O Programa Guritiba é apresentado por Peróxidos do Brasil, CNH Industrial, Da Magrinha 100% Integral e Schattdecor, com patrocínio da NTT DATA, Brose, Berneck e Cimentos Itambé.

MishMash – Mostra de variedades artísticas e performáticas que diverte famílias inteiras com números de malabarismo, mágica, mímicas, circo, palhaçaria, música, entre outras vertentes, o MishMash ocorrerá 8 e 10 de abril, na Live Curitiba, tendo como anfitrião o famoso Palhaço Alípio, que já confirma a presença de artistas como o ilusionista Willian Seven, o equilibrista Fábio Salgueiro, manobras de bike aérea com Marina Prado, entre outras atrações.

O MishMash é apresentado por Thales Group, Balaroti, Gelopar e Nissei, com patrocínio de Vianmaq Equipamentos, Grupo Arotubi, Cocamar e Cimentos Itambé.

Risorama – Um grande comedy club com os maiores nomes do humor do país, em um pot-pourri de apresentações com a possibilidade de serviço de bar para o público, tendo como anfitrião um dos percursores do stand-up no Brasil, Diogo Portugal. Ao chegar em seu 18º ano, o mais tradicional festival de comédia do país ocorrerá de 31 de março até 5 de abril, na Live Curitiba, com nomes já confirmados como Thiago Ventura, Fábio Porchat, Danilo Gentili, Igor Guimarães, entre outros.

O Risorama é apresentado por Paraná Banco, Potencial Biodiesel, Balaroti, Supermax e CNP Seguros, com patrocínio de Grasp, Grupo Barigüi, Helisul Aviação, Porto a Porto e Havan, tendo como cerveja oficial a Cacildis.

Circuito Espaço Aberto – O Circuito Espaço Aberto recebe apresentações de artistas da Grande Curitiba e convidados em seus próprios espaços, integrando a programação da 30ª edição do Festival de Curitiba. Serão 52 espetáculos, sendo 5 gratuitos e 15 no sistema “Pague Quanto Puder”, com atrações para diferentes idades e espalhados por toda a cidade.

Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br, pelas redes sociais disponíveis, no Facebook @fest.curitiba, pelo Instagram @festivaldecuritiba e pelo Twitter @Fest_curitiba.

Valores:

Mostra Lúcia Camargo – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira), + taxa administrativa.

Risorama – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Circuito Espaço Aberto – De R$ 0 a R$ 80 (entrada inteira) + taxa administrativa MishMash – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Programa Guritiba – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

O que: 30º Festival de Curitiba

Quando: De 28/03 a 10/04 de 2022.

Valores: Os ingressos vão de R$ 0,00 até R$ 80,00 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo