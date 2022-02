Zé da Ecler oficializa aquisição de terreno do novo hospital de Matinhos

Foto: Prefeitura de Matinhos

A aquisição do terreno para a construção de um novo hospital em Matinhos foi oficializada na última quinta-feira (10), em um cartório de registro de imóveis em Curitiba. O terreno já havia sido adquirido em seu primeiro ano de governo, em 2021, e faltava a documentação.

O prefeito Zé da Ecler foi pessoalmente à capital para tratar desse assunto. Junto com ele, estava a primeira dama Regina Viana, o secretário municipal de Administração, Joilson Vaz da Silva, e o vereador Almir Leite (Pros).

Em outubro do ano passado, o prefeito apresentou o projeto do hospital e pedido de recursos diretamente ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Zé da Ecler está no Ministério, em Brasília, acompanhado do secretário da Saúde, Paulo Henrique de Oliveira, e do líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP).

Em dezembro, o prefeito conversou sobre o hospital com o governador Ratinho Junior, que se comprometeu em apoiar o projeto com recursos.

Em janeiro deste ano, o prefeito levou Ricardo Barros para conhecer o local onde pretende erguer o hospital. O imóvel fica na avenida Portal das Praias.