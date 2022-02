Pontal abre inscrições para auxílio transporte para quem estuda fora

A Prefeitura de Pontal do Paraná oferece auxílio transporte para ensino superior e técnico para estudantes que precisam se deslocar para cidades vizinhas e que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

As inscrições iniciaram na segunda-feira (14) e estão abertas até o dia 24 de fevereiro.

Os estudantes precisam estar devidamente matriculados e frequentando cursos oficiais de nível superior e técnico presenciais, em instituições de ensino legalmente reconhecidas, que sejam localizadas em Matinhos, Paranaguá ou Guaratuba.

A ficha de inscrição está disponível no link descrito abaixo e deverá ser devolvida devidamente preenchida com as cópias dos documentos descritos no item 2.1 na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Didio Costa, 422, Praia de Leste (Centro de Capacitação da Educação)

Para saber mais informações acesse o Edital nº 03/2022 nesse link ou confira o arquivo abaixo.