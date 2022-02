IAT avalia se acidente na BR-376 comprometeu água de rios de Guaratuba

IAT coleta amostras de água após acidente no Litoral

O Instituto Água e Terra (IAT) investiga a extensão do acidente ambiental que atingiu o rios da Santa e São João, em Guaratuba, nesta quarta-feira (16). O acidente aconteceu na altura do quilômetro 668 da BR-376, no início da manhã, com despejo de produto químico em um córrego que desemboca nos dois rios.

O caminhão que tombou na rodovia estava carregado com 32 mil litros de rejeito industrial ácido corrosivo (denominação de acordo com a ONU; 1832), com ácido sulfúrico diluído. A equipe do Escritório Regional do IAT no Litoral coletou material nos rios afetados para análise.

Especialmente o rio São João é uma opção de lazer e pesca para veranistas. O local passou cerca de um ano interditado por conta de um acidente que ocorreu no ano passado, em que a carga tóxica de um caminhão também atingiu o rio.

INTERDIÇÃO – A prática de atividades foi liberada no início deste mês, pela Portaria IAT nº 020/2022. Uma nova interdição dos dois locais atingidos pelo acidente desta quarta-feira será definida após o resultado da análise da qualidade da água e a emissão de laudo técnico.

Com apoio da Prefeitura de Garuva (SC), a população é orientada com placas de alerta/risco nas áreas afetadas, não sendo indicado o contato com a água. O aviso perdura enquanto se aguarda a análise das amostras de água.

O IAT emitirá um Relatório de Inspeção Ambiental para a empresa responsável pela carga, solicitando a apresentação de Plano de Monitoramento do solo afetado e das águas superficiais.