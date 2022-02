Matinhos atende Promotoria e não vai autorizar eventos privados no Carnaval

Reunião realizada no dia 26 de janeiro

A Prefeitura de Matinhos atendeu recomendação do Ministério Público do Paraná e não irá autorizar a realização de festas e eventos particulares durante o Carnaval.

O município já havia decidido no mês passado que não iria promover o Carnaval público, em virtude do novo aumento de casos de covid-19 verificados no início do ano.

Nesta terça-feira (15), a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca enviou recomendação administrativa para que o município não realize ou autorize qualquer festividade neste período e que “adote providências para fiscalização de modo a garantir que não ocorram festas ou eventos na cidade, especialmente em espaços públicos, como trios elétricos e shows”.

Quando tomou a decisão de não realizar o Carnaval público, o prefeito Zé da Ecler fez uma reunião ampla no dia 26 de janeiro com a presença de vereadores, vereadores, integrantes das pastas da Saúde e de Turismo e Desenvolvimento Econômico e representantes de entidades ligadas ao comércio e ao turismo. O objetivo, conforme a promotoria destacou, foi “ouvir os representantes do povo sobre as ações a serem adotadas para que as decisões sejam tomadas de forma democrática e participativa”.

Em nota, o Município respondeu que irá atender recomendação da 2ª Promotoria:

“A Prefeitura de Matinhos, por meio da Assessoria Jurídica do Gabinete, se manifesta sobre a recomendação do Ministério Público a respeito da não-promoção de ações no carnaval. O Município não vê oposição ao conteúdo da recomendação do MP e irá acatá-la. A medida adotada é coerente com o posicionamento fixado pela Administração Municipal em reunião realizada no dia 26 de janeiro para decidir a postura da gestão a respeito do tema.”