Guaratuba fará revisão do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na manhã desta terça-feira (15) as secretarias municipais da Pesca e Agricultura e das Demandas da Área Rural e a Associação Pró-Agricultura Sustentável de Guaratuba (Apasg) se reuniram com diversos órgãos estaduais para tratar da revisão do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do município.

O encontro aconteceu no Casarão Marcílio, Dias e reuniu representantes da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab), do Departamento de Economia Rural (Deral), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

Na ocasião estavam presentes, o secretário da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso, o secretário Especial para Demandas da Área Rural, Paulo Pinna, o chefe regional da Seab no Litoral, Maurício Lunardon, a representante da Apasg Elaine Cristina Stolf Correa, o gerente regional do IDR, Satoshi Osmar Nanoka, o engenheiro agrônomo IDR Sebastião Bellettini, o engenheiro agrônomo do IDR Nilo Bragagnolo, o extensionista do IDR Carlos Henrique Andrade, a diretora da secretaria da Pesca e da Agricultura Fátima Eloy, e o técnico agrícola da Prefeitura de Guaratuba, Dagoberto da Silva.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária é o faturamento bruto dos estabelecimentos rurais e a média de preços recebidos pelos produtores. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento.

A Secretaria da Pesca e Agricultura informou que têm discutido internamente este assunto e tomou a iniciativa de elaborar uma minuta de questionamento para a coleta de dados “in loco” dos produtores. Na reunião foi sugerida a inclusão de alguns dados, ficando previamente agendada uma nova reunião para a próxima semana, dia 24/02, para finalizar este questionário e então iniciar as visitas aos produtores rurais.

Os representantes estaduais elogiaram a iniciativa municipal, ressaltando que este trabalho mais detalhado é o que desejam que seja feito em todos os municípios. Atualmente a apuração dos números divulgados do VBP é realizada por estimativa.

O intuito deste questionário é atualizar todas as culturas cultivadas na área rural de Guaratuba. Estes dados também serão fonte de informação para o estudo de políticas públicas locais, visando o benefício da classe agricultora.

A parceria ajustada para a execução deste trabalho “in loco” foi alinhada entre os técnicos do IDR, Deral, Apasg e Prefeitura. Cada representante fará o mapeamento de uma área, realizarão as visitas para a coleta das informações que serão inseridas em um banco de dados disponibilizado pelo IDR.