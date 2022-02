Agência do Trabalhador de Guaratuba abre diversas vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Guaratuba informa as vagas de trabalho abertas nesta quinta-feira (17):

• Ajudante Geral (Exige-se experiência em empresa de navegação);

• Assistente de Almoxarifado (Exige-se experiência na área);

• Analista Administrativo;

• Arrecadador;

• Assistente de Compras;

• Auxiliar Administrativo;

• Auxiliar de Limpeza;

• Eletricista (Exige-se experiência na área);

• Gerente Geral (Exige-se experiência na área);

• Mestre (Categoria: CTR e MNC);

• Marinheiro de Máquina (Categoria: 2º OM, MAM, MOM);

• Marinheiro de Convés (Categoria: MNC, MOC, MAC);

• Mecânico Naval – Diesel (Exige-se experiência na área);

• Montador Naval (Exige-se experiência na área);

• Soldador (Exige-se experiência em embarcações);

• Supervisor de Manutenção (Exige-se experiência na área);

• Supervisor de Operações (Exige-se experiência na área);

• Técnico em Segurança do Trabalho (Exige-se formação técnica);

O agendamento para atendimento na Agência é online: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/agenciadotrabalhador.

Mais informações pelo telefone 3472-8591