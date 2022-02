INSS inaugura Posto de Atendimento em Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba (arquivo maio/2021)

Nesta sexta-feira (18), às 10h, será inaugurado o Posto de Atendimento do INSS em Guaratuba.

A unidade é uma parceria entre a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba e a Prefeitura.

Entre outros serviços, realizará avaliação social à distância aos segurados do município requererem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sem ter de se deslocar até a unidade do INSS em Paranaguá.

De acordo com a prefeitura, a promessa é de de, “num futuro próximo”, o posto também faça a perícia médica online.

O Posto do INSS vai funcionar no imóvel onde fica a Agência do Trabalhador e o Instituto de Identificação, órgãos do Estado, e a Sala do Empreendedor, do Sebrae, que atendem em parceria com o Município.

Endereço: Rua Carlos Cavalcante, 278, Centro (Antiga Agência de Rendas)