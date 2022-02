Preso em Guaratuba procurado por homicídio em Ponta Grossa

A Polícia Civil prendeu Norberto Daniel, de 45 anos, que estava foragido da justiça por um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos em agosto de 2020, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Ele foi capturado na manhã de quinta-feira (17), em Guaratuba. Segundo as investigações, o indivíduo esfaqueou um homem durante uma discussão e o filho dele, Odon Walmor Medeiros, que tentou defendê-lo e acabou morrendo devido aos ferimentos.

A investigação do caso foi encerrada no dia 3 de setembro de 2021, concluindo-se pelo indiciamento do foragido pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por tentativa de homicídio.