Suspeito de feminicídio em Garuva é preso em Guaratuba

Veículo foi queimado na Mina Velha, próximo da divisa

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu um mandado de prisão em Guaratuba contra um dos homens investigados por um feminicídio ocorrido em novembro do ano passado, em Garuva.

A prisão foi feita nesta terça-feira (15) por policiais da Delegacia de Garuva, que constataram que o homem estaria envolvido no tráfico de drogas na região.

O crime ocorreu em novembro do ano passado, quando o corpo da mulher foi encontrado com sinais de violência perto de um veículo carbonizado na localidade de Mina Velha, que fica próxima da divisa com o Paraná e a cidade de Guaratuba.

A vítima foi identificada como Leysliane Pâmela Guimarães, 33 anos, moradora de Curitiba, que teria denunciado traficantes para a Polícia da capital, inclusive um ex-namorado. Ela foi sequestrada no bairro Xaxim, torturada e morta por vingança.

Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar os dois homens envolvidos, que foram filmados por uma câmera de monitoramento ao fugirem do local.

De posse das informações, houve representação pela prisão temporária dos suspeitos, busca domiciliar e outras medidas cautelares, que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

O outro suspeito do feminicídio está foragido da Justiça. As investigações do caso continuam para obter mais informações sobre seu paradeiro.