Vacinação no Porto de Paranaguá imuniza 526 trabalhadores

Foto: Nájia Furlan/ Portos do Paraná

A vacinação itinerante nas sedes administrativa e operacional da Portos do Paraná, em Paranaguá, foi concluída nesta quinta-feira (17). Receberam a dose contra a covid-19 ou contra a influenza 526 trabalhadores. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a prefeitura.

Segundo o diretor de desenvolvimento empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, junto às autoridades sanitárias nacional, estadual e municipal, a autoridade portuária se empenha na luta contra a covid-19 desde o início da pandemia.

“Nós nos mobilizamos para organizar a vacinação dos portuários como grupo prioritário. No entanto, muito trabalhador acaba não tendo oportunidade de sair do trabalho para se vacinar”, afirma Pioli.

Esta ação descentralizada de vacinação em área portuária, portanto, é uma nova oportunidade. “Em parceria, o porto e a Secretaria Municipal de Saúde trouxeram essa vacinação até os trabalhadores. A vacinação e proteção dos trabalhadores é prioritária para o Estado do Paraná”, completa o diretor.

A ação foi no edifício Dom Pedro, ondem ficam as diretorias de Operação e Meio Ambiente; também por onde os trabalhadores portuários avulsos e prestadores de serviço acessam a faixa portuária.

DOSES – Nos dois últimos dias de ação, 266 pessoas foram vacinadas; 133 completando a imunização contra a Covid-19 e outras 133 se protegendo da Gripe. A ação desta semana começou na última quarta-feira (15), quando foram aplicadas 30 doses contra a Covid-19, na sede administrativa, Palácio Taguaré.

Israel Gonçalves Nunes, auxiliar de serviços gerais da Portos do Paraná foi um dos trabalhadores que aproveitou a oportunidade para tomar a dose de reforço contra a Covid-19. “Faz 32 anos que trabalho aqui. Achei uma beleza que agora pude tomar a vacina aqui, fico mais tranquilo”, conta.

“Vim fazer a segunda dose da Pfizer. Não havia tomado antes, porque não deu tempo. Era difícil para eu ir até o centro de aplicação. Aqui perto ficou mais fácil”, afirma Luiz Paulo Alves, motorista da Coopadubo, cooperativa que transporta fertilizantes nas áreas internas do Porto.

“Só o fato da vacina está perto do nosso serviço, a pessoa já está passando por ali já aproveita. Eu faço questão de completar a vacinação até por proteção aos meus familiares”, completa o transportador.

Kelly Cardoso de Oliveira, auxiliar administrativa da TMSA, já vacinada com todas as doses contra a Covid-19, ela aproveitou para tomar o imunizante contra a influenza.

“Essa foi uma boa iniciativa dos portos, porque muitos trabalhadores não têm tempo para ir até outro local para tomar as vacinas. Com a van aqui perto da faixa, muitas pessoas estão se vacinando”, destaca a trabalhadora.

Na semana passada, em três dias, a vacinação itinerante foi no pátio de triagem do Porto de Paranaguá. No local foram aplicadas 230 vacinas contra a Covid-19 e Influenza em caminhoneiros, familiares acompanhantes e funcionários do local.