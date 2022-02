Cai para 14 o número de pontos impróprios ao banho no Litoral

O 9º Boletim de Balneabilidade do Estado do Paraná, divulgado nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Água e Terra (IAT), aponta melhora na qualidade da água no Litoral do Estado.

No total, 14 pontos estão impróprios para banho e prática de esportes aquáticos, sendo apenas 4 dos que são monitorados semanalmente. Outros 10, em saídas de rios e canais, são permanentemente impróprios.

O boletim anterior indicava 22 locais impróprios. Destes, 8 receberam a indicação própria nesta semana. Segundo o IAT, um dos principais motivos que contribui para a boa balneabilidade das águas é a diminuição no número de turistas.

“Com a queda do número de pessoas, especialmente no Litoral, cai a quantidade de esgoto lançado em local inadequado, mantendo os rios mais limpos. Isso evita que a chuva carregue dejetos para o mar”, afirma a chefe de Divisão de Monitoramento do IAT, a bióloga Christine da Fonseca Xavier.

De acordo com ela, é fundamental que a população verifique se sua residência está em local com ligação de rede de esgoto adequada.

A bióloga explica porque são informados os 10 pontos permanentemente impróprios. “Nestes locais, não são realizadas análises de águas como nos outros pontos, mas eles são indicados no nosso monitoramento, porque esses rios drenam áreas urbanas. É uma forma da população saber que não são locais próprios para se banhar. É uma forma de preservar a saúde da população e garantir a segurança das pessoas”, destaca a bióloga do IAT.

Os 4 locais monitorados semanalmente que estão impróprios ao banho:

Guaratuba (2): Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento) e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos (1): a 500 metros à esquerda do rio Matinhos, no Balneário Flamingo.

Antonina (1): Ponta da Pita.

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba (7): rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (2): rio Matinhos e canal Caiobá.

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água.

Nos 17 locais monitorados nas praias da Costa Oeste e da Região Norte, todos estão com indicações próprias.

