Análise da Prefeitura de Garuva aponta contaminação no rio São João

Peixes foram encontrados mortos no rio São João (foto: Prefeitura de Garuva)

A Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental de Garuva (SC) divulgou nesta sexta-feira (18), o resultado da análise preliminar da qualidade da água do rio São João, no município.

O relatório foi emitido depois do acidente, na quarta-feira (16), com um caminhão que tombou na rodovia BR-376, em Guaratuba, carregado com 32 toneladas de ácido sulfúrico residual 69% (ONU 80/1832). Órgãos ambientais, como o Ibama e o IAT Instituto Água e Terra|), do Paraná, também trabalham no monitoramento e investigação da extensão dos danos, salienta a prefeitura

A análise apontou que o pH das águas monitoradas está com índice considerado ácido e altas concentrações de alumínio e enxofre na fauna aquática. A análise foi realizada no dia do acidente, às 16h, na localidade de Pedra Branca do Araraquara, ao lado da comunidade de mesmo m Guaratuba, e mostrou que neste ponto o pH teve resultado igual a 3,92.

De acordo com o relatório, somente após a análise completa da água e da ictiofauna é que se saberá ao certo as condições do rio São João.

Os primeiros resultados identificaram contaminação do rio e na ictiofauna. Novos resultados devem ser divulgados durante a próxima semana. A Secretaria reforçou o alerta para que a população não utilize as águas do rio São João.

A população está sendo orientada com a instalação de placas de alerta nas áreas afetadas, divulgação em rádio e em redes sociais, não sendo indicado o contato com a água para consumo, banho e pesca. As instituições ambientais municipais e estaduais seguem monitorando o incidente e seus efeitos.

O município irá acionar o Ministério Público Federal e solicitar abertura de ação civil pública informando a necessidade de barreiras de contenção na rodovia em território de Guaratuba, e demais medidas para mitigar os impactos ambientais nos casos de acidente com derramamento de produtos perigoso. Outra medida que será solicitada, será o repovoamento de peixes.