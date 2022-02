Valuation: o que não fazer ao avaliar e negociar uma empresa?

Valuation ou avaliação de empresa é sobre o quanto dinheiro pode-se obter com ela. Sendo importante saber o que não fazer ao avaliá-la. Confira!

Embora existam métodos específicos para avaliar o preço de uma empresa ou negócio, esse ainda é um processo bastante complexo. Isso porque, esse trabalho conhecido como valuation ou avaliação (em inglês ou em português) inclui pontos considerados bem subjetivos, a exemplo da análise de valores, que podem ser diferentes para cada avaliador.

Ainda que, à primeira vista, o valor de um empreendimento ou negócio possa ser representado pela soma dos seus ativos, o processo de valuation não se restringe a esse dado. Uma avaliação completa também deve incluir os valores referentes a sua continuidade operacional ou going concern, implicando um complexo exercício de futurologia.

Nesse sentido, ainda que a avaliação de empresas e negócios, à primeira vista, possa parecer um trabalho simples, ela é bem mais complexa quando analisada em detalhes. Sendo preciso, inclusive, saber o que não fazer ao realizar um valuation.

Assim, separamos algumas dicas de atitudes que devem ser evitadas ao avaliar e negociar uma empresa. Aproveite e boa leitura!

Escolher o método de avaliação sem conhecer as opções

Os métodos de avaliação de empresas ou negócios são procedimentos utilizados para chegar ao valor potencial de um empreendimento, considerando especialmente, a expectativa de geração de resultados futuros.

Embora o preço pelo qual vendedor e comprador decidam fechar o negócio possa ser diferente daquele determinado por um meio de avaliação, o valor resultante do valuation é um importante indicativo para a transação.

Essa diferença acontece porque cada acionista ou comprador pode calcular esse valor com base em suas próprias premissas e critérios. No entanto, não é indicado deixar os métodos de avaliação de lado, pois eles servem para os avaliadores indicarem um valor estimado da transação, ou seja, o preço que servirá de base para negociação.

Assim, tão importante quanto a avaliação em si, é saber escolher o melhor método para determinar esse valor. Por mais que possa parecer uma etapa simples, a definição do método de avaliação ainda é um dos principais erros no processo de venda de empresas.

Atualmente, o mercado trabalha com 5 principais métodos de valuation:

O método contábil/ patrimonial

O método do fluxo de caixa descontado (FCD)

O método dos múltiplos

A abordagem EVA/MVA e

O mais novo dos métodos de avaliação: o de opções reais.

Assim, é preciso se aprofundar em cada um dos métodos e analisar qual deles se adequa melhor à realidade da sua empresa ou negócio e aos seus objetivos ao realizar a avaliação.

Fazer o valuation apenas quando quer negociar a empresa

Ao contrário do que muitos pensam, a avaliação do valor de uma empresa ou negócio não deve ser feita apenas quando se pretende vendê-la ou adicionar novos sócios.

Os métodos mais completos de avaliação apontam dados importantes como: lucros, pressupostos de mercado, capital de giro, investimentos e riscos. Essas informações devem ser conhecidas constantemente, pois possibilita uma intervenção mais eficiente em pontos que podem fazer a empresa valer mais.

Ou seja, avaliar uma empresa ou negócio periodicamente é imprescindível para ter um plano de atuação fundamentado para melhorar os resultados de um empreendimento. Essa prática pode ser realizada por meio de uma ferramenta chamada gestão baseada no valor, que visa avaliações periódicas da empresa e soluções a fim de fazê-la valer mais.

Deixar de contratar uma assessoria jurídica

Se o objetivo da seu valuation é a negociação total ou parcial da empresa, depois do processo de avaliação e negociação do empreendimento é fundamental que haja a formalização jurídica da compra e venda das cotas sociais ou da transação como um todo.

Devido a esses aspectos jurídicos serem extremamente específicos, é essencial que a assessoria jurídica seja especializada em processos de fusões e aquisições de empresas. Portanto, não deixe de lado essa etapa da negociação, visto que esta envolve grandes riscos de complicação.

Realizar o negócio sem assessoria especializada

Uma negociação que envolve a compra e venda de uma empresa é bastante complexa, uma vez que envolve diversos aspectos tais como: dados econômicos, processos de finanças, indicadores de mercado e etapas negociais.

Nesse sentido, conhecer superficialmente esse processo ou alguns dos aspectos envolvidos pode representar um risco para o sucesso da negociação. Assim, além do conhecimento, é essencial contar com uma assessoria especializada para esse tipo de operação, a fim de evitar complicações para as partes envolvidas.

Veja o exemplo: assim como um médico indica que uma cirurgia seja feita com o melhor cirurgião, visto que envolve a vida do seu paciente. Assim, neste tipo de operação de fusão e aquisição de empresas também se indica a ajuda de uma consultoria especializada e com experiência comprovada em valuation. Afinal, trata-se de um processo complexo e que coloca em jogo a vida da empresa ou negócio.

Para saber mais sobre Valuation e como essa prática pode contribuir para a valorização da sua empresa, procure saber sobre a Capital Invest. Uma consultoria especializada na avaliação de empresas que queiram otimizar seus processos de compra e venda, bem como de fusões e aquisições.

Fonte: Capital Invest – assessoria especializada em fusões e aquisições.