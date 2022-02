Ações combatem desmatamento e caça no Litoral

Madeira desdobrada e pronta para ser transportada em Antonina

Nesta sexta-feira (18), equipe do 3º Pelotão da 1ª Companhia da Polícia Ambiental realizou patrulhamento na Estrada Manrique Ramos Neiva de Lima, que tem início no km 40 da BR-116, no município de Campina Grande do Sul. Eles chegaram até o Bairro Alto, localidade rural do município de Antonina, com o intuito de localizar locais usados por caçadores e madeireiros.

Os policiais iniciaram a caminhada por trilhas já conhecidas. Após uma hora caminhando mata adentro, localizaram a primeira árvore desdobrada, da espécie canela preta.

No percurso, foram localizadas várias árvores derrubadas e desdobradas. Desdobramento é o corte da madeira para fins industriais. Após a derrubada da árvore, é feito o desgalhe e o corte das toras.

Em um ponto, encontraram grande quantidade de vasilhames que continham óleo queimado que é usado nas correntes de motosserras.

Na trilha, foram visualizadas pegadas de cavalos, que possivelmente estão sendo usados para tirar as madeiras já beneficiadas da mata para depois serem transportadas por caminhões. Fiscalizações na região continuam para tentar localizar os infratores.

Em Morretes, uma equipe do 3º Pelotão, atendeu uma denúncia no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias (Sigo) que relatava a supressão vegetal em área de preservação permanente (APP).

Os policiais constataram o dano, um desmate de aproximadamente 2.000 metros quadrados em uma propriedade às margens do rio Marumbi. O imóvel foi embargado e foi aplicada um auto de infração ambiental no valor de R$ 10 mil. Também foi encaminhado um ofício ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Em outra ação, no município de Guaraqueçaba, a equipe do Pelotão realizou um patrulhamento a pé de 16 quilômetros na Mata Atlântica. O objetivo foi prevenir e reprimir crimes relacionados a desmatamento, extração de palmito juçara e caça de animais silvestres.

Diversos materiais e pontos usados para a caça foram apreendidos e destruídos. Também foram constatados diversos danos à flora. Ninguém foi encontrado.

Na quinta-feira (17), policiais militares da Rotam e da Polícia Ambiental atenderam uma denúncia de caça no Bairro Alto, em Antonina. Na residência objeto da denúncia foram localizadas 3 espingardas de calibre permitido para o qual o responsável disse não possuir o registro.

Também foram localizadas petrechos de caça e pesca e fabrico de munições tais como apito para macuco, armadilha para tatu, além de pólvora e chumbo. O responsável foi encaminhado a Delegacia e autuado em flagrante de delito.

Fonte: Polícia Ambiental