Ciclista é preso após escapar de acidente com caminhão

Um ciclista bateu em um caminhão bitrem e escapou por pouco de ser esmagado pela roda do veículo. A polícia foi atrás do caminhoneiro, mas quem acabou preso foi o homem da bicicleta, que era procurado pela Justiça.

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (19), na PR-498, Rodovia Deputado Miguel Bufara, em Morretes. Ambos iam no sentido Antonina. O ciclista seguia pelo acostamento, bem próximo da pista, quando chocou-se com a lateral do caminhão, perdeu o controle e foi jogado ao chão pela roda que, por pouco não passou por cma dele. Ele ficou caído na rodovia e o motorista do caminhão foi embora.

O acidente foi totalmente filmado por uma câmera de monitoramento, o que permitiu a Polícia Militar identificar a placa e encontrar o caminhoneiro, em Antonina. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Morretes, onde contou que chegou a ver, pelo retrovisor, um ciclista caído, mas não percebeu que se envolvera em um acidente.

O ciclista foi atendido por pessoas que passavam no local e chamaram socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) o encaminhou ao Hospital Municipal de Morretes.

Depois de localizar o caminhoneiro, os policiais militares foram ao hospital pegar dados do acidentado. O sistema de informações da Secretaria de Estado da Segurança mostrou, então, que Marcelo Zanon, de 56 anos, era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em 2018. Ele chegou a ser condenado a 25 anos.

Ele foi escoltado até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, para continuar o atendimento médico e depois seria levado para a Cadeia Pública de Paranaguá.