Catadores e poderes públicos debatem gestão dos resíduos no Litoral

Claudio Neves/Portos do Paraná – Alep/Divulgação

Representantes das prefeituras, dos catadores e de organizações da comunidade dos sete municípios do Litoral vão debater com deputados e promotores os problemas na gestão dos resíduos sólidos.

A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia e o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) Regional Paranaguá, do Ministério Público, promovem, nesta quarta-feira (23), a partir das 15h, a “Audiência Pública Resíduos Sólidos Litoral do Paraná”.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo. O Correio do Litoral também vai transmitir no site e nas redes.

“Essa audiência é um dos encaminhamentos da reunião que fizemos com a promotora Dalva Marin Medeiros, coordenadora regional do Gaema de Paranaguá, no início de fevereiro”, diz o deputado Goura, presidente da Comissão de Meio Ambiente. “A questão dos resíduos sólidos no nosso litoral é muito preocupante em todos os sete municípios e se agrava com a situação precária dos aterros sanitários de Guaratuba e de Paranaguá.”

A audiência contará com a participação de representantes das prefeituras de Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. “Além de representantes das associações de catadores de materiais recicláveis e embaixadores Lixo Zero do Litoral. O objetivo é pensarmos juntos e encontrarmos nas propostas, ideias e soluções para gestão de resíduos no litoral”, afirma Goura.

Gaema Litoral

A promotora Dalva Medeiros explicou, na reunião do dia 2 de fevereiro, que o Gaema Regional Paranaguá e a 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público mantêm procedimento administrativo para acompanhar a regularização da coleta, tratamento, transporte e destinação de resíduos sólidos nos municípios litorâneos.

“Esse tema dos resíduos sólidos, do lixo, no litoral é muito sério e por isso iniciativas como essa nos ajudam a encontrar as soluções com a participação da sociedade e poder público”, disse ela na ocasião. A promotora explicou que a questão dos aterros sanitários está sendo enfrentada e que em breve deve ter uma solução.

Programação

A vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZ), Jessica Pertile, fará a abertura da audiência com a apresentação do programa Cidades Lixo Zero. Segundo ela, o objetivo é apresentar e fortalecer a cultura Lixo Zero no litoral do Paraná.

Na sequência, os representantes dos municípios fazem suas falas na seguinte ordem:

Antonina: o secretário de Meio Ambiente, Leonardo dos Santos; Monesio Americo Rodrigues (Bira), da Associação de Moradores da Ponta da Pita e Maria Pirula da Associação de Catadores KM 4.

Guaraqueçaba: a secretária de Meio Ambiente, Vanilda Dias; Rafaela Mendes, da Associação de Catadores de Recicláveis Guará e a vereadora Luciane Teixeira;

Guaratuba: a secretária de Meio Ambiente, Adriana Correa Fontes; Cleide Rosa da Acamares (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis) e a embaixadora Lixo Zero, Mariana Caroline Teixeira;

Matinhos: o secretário de Meio Ambiente, Ari Nomax; o presidente da Associação de Coletores e Selecionadores de Resíduos Sólidos de Matinhos, Marcio Fernandes, e a embaixadora Lixo Zero Danielle Salmória;

Morretes: a diretora de Meio Ambiente, Jandaíra dos Santos Moscal, e Sabrine Karoline Pereira, da Morretes Preserva;

Paranaguá: o secretário de Meio Ambiente, Diego Delfino, e a embaixadora Lixo Zero, Cyntia Bresser;

Pontal do Paraná: o secretário de Meio Ambiente, Jackson Cesar Bassfeld; Alyne Cunha, da Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná, e Nadia Giacomini, da Eco Pontal – Cooperativa de Catadores de Resíduos Recicláveis.

Também participa a embaixadora Lixo Zero, Flávia de Sá Sotto Maior.