Cães policiais participam de fiscalização na rodoviária de Matinhos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma fiscalização com cães policiais, na rodoviária de Matinhos, neste sábado (20). Foi feita a inspeção de bagagens dos passageiros durante o desembarque.

A ação no litoral contou com a participação de quatro cães policiais: Barak, Faruk, Guns e Max. Os cachorros são treinados para encontrar drogas e armas, além de localizar cadáveres e capturar fugitivos durante operações policiais.

INTERAÇÃO – Os cães policiais da Polícia Civil também interagiram com turistas e moradores na praia de Caiobá, em Matinhos, neste sábado.

Os cachorros ficaram à beira-mar, juntamente com a Delegacia Móvel. No local, os veranistas puderam conhecê-los e saber mais sobre o trabalho que eles realizam.

NOC – A PCPR possui um Núcleo de Operações com Cães (NOC), com cinco bases no Paraná, localizadas em Curitiba, Cascavel, Maringá, Pato Branco e Londrina.

Fonte e fotos: PCPR