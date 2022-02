Mesmo sem folias de rua, Sanepar se prepara para grande movimento no Carnaval 

A estrutura da Sanepar no Litoral que atendeu o grande número de visitantes nas festas de Ano Novo no Litoral será mantida nos dias de Carnaval, mesmo sem a realização de folias de rua.

Em Morretes, a Companhia está finalizando a substituição de uma bomba por outra mais potente, o que irá aumentar em 24% a capacidade de produção de água da estação de tratamento. A produção passará de 136 mil litros para 169 mil litros de água por hora.

Além da infraestrutura permanente que reforça o sistema de abastecimento em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, a Sanepar irá manter no Carnaval os cinco reservatórios modulares instalados nos pontos mais críticos dos balneários de 70 mil litros de água cada um.

E também estarão de prontidão os 29 geradores de energia elétrica que asseguram o funcionamento do sistema em caso de queda de energia.

Nos últimos dias, as equipes da Sanepar vem intensificando medidas operacionais nos sistemas de água e de esgoto, como limpeza e manutenção dos pontos de captação de água, para evitar que materiais grosseiros interfiram no funcionamento das bombas, e também nos locais de sucção e gradeamento do esgoto que recebem carga maior com o fluxo de turistas.

USO RACIONAL DE ÁGUA – A Sanepar alerta que, além do reforço da estrutura operacional no Litoral, é primordial que os veranistas e moradores façam uso consciente da água, evitando desperdícios.

Entre as medidas de economia, a Sanepar orienta as pessoas a diminuírem o tempo do banho, a aproveitarem a água da máquina de lavar para os serviços de limpeza, evitando usar água potável na lavagem de carros, calçadas e quintais.

Outra dica importante é em relação ao uso das piscinas plásticas, que podem causar grande desperdício. Em vez de fazer a troca constante de água, a piscina deve ser coberta durante a noite para evitar que caia sujeira. Colocar água sanitária após o uso da piscina, no fim do dia, também mantém a água limpa para o dia seguinte.