Policiais participam de aniversário e realizam sonho de fã mirim em Pontal do Paraná

Policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental participaram da festa de aniversário de 9 anos da pequena Alice Maria Gerolin, na sexta-feira (18), em Pontal do Paraná.

A pequena Alice Maria ganhou de presente um boné da Polícia Ambiental e um botom da corporação. A menina demonstrou sua alegria, entregando o primeiro pedaço do bolo a um policial.

Para o cabo Eduardo Camargo dos Santos, da 1ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada em Paranaguá, este tipo de ação é um trabalho específico e importante. “As crianças se aproximam da polícia e aprendem sobre a importância da segurança pública, têm oportunidade de ouvir um pouco de nosso trabalho e conhecer alguns de nossos equipamentos, como a viatura”.

“Muitas vezes as pessoas usam a polícia para reprender as crianças, o que não é correto, pois estamos trabalhando para ajudar, e quando participamos de eventos dessa natureza, mostramos o contrário”, disse Santos. “Quando a criança vê um policial fardado ou uma viatura tem que saber que é um amigo e não inimigo. Não queremos que as crianças tenham medo de nós”.

A surpresa aconteceu após o pedido de Fernanda Gerolin, mãe de Alice e pequena empresária na cidade, a um policial cliente de sua fábrica. Fernanda perguntou se havia uma forma de atender o pedido de sua filha, que sempre quis ser policial.

“Quando Alice vê os policiais nas ruas, sempre gosta de tirar fotos, de abraçar e conversar. Então, desde pequena, gosta muito desta profissão. Perguntamos para ela qual tema queria para o aniversário e ela escolheu o policial”, conta Fernanda. “Este trabalho é muito importante, pois a maioria das crianças têm medo da polícia e este tipo de ação aproxima a criança do policial”, explica.

Participaram da ação comunitária, o cabo Eleandro da Silva e o cabo Eduardo Camargo dos Santos, atuantes na Polícia Ambiental. “Muitas vezes, por meio de um gesto como este, que para nós não custa nada, inspiramos o futuro de uma criança”, projeta Camargo.