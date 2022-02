PM apreende 1 tonelada de cocaína em Paranaguá

Fotos: PMPR

A Polícia Militar apreendeu cerca de 1 tonelada de pasta base cocaína em uma casa no bairro Vila Guarani, em Paranaguá, na noite desta segunda-feira (21).

Segundo a PM, uma equipe da Rotam que patrulhava a região entrou no imóvel, na rua Arcésio Guimarães porque houve disparo de alarme. Já dentro do terreno, localizaram uma prensa semelhante a usada pelo tráfico e sentiram forte cheiro de produtos químicos e desconfiaram do fato de as janelas estarem coberta por lona preta.

Entraram na casa e encontraram sacolas com a droga e, sob um fundo falso no piso da cozinha a grande quantidade do entorpecente.

Devido a grande quantidade e a forma de embalagem semelhante à usada no tráfico internacional por navios, a droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal e estaria avaliada em R$ 150 milhões.

Ninguém foi preso até o momento.