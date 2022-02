Policial militar de folga salva rapaz de afogamento em Matinhos

Vídeo produzido pela Seção de Comunicação Social do 9º BPM

O policial militar Guarabira Marucco resgatou um um homem, de 22 anos, que se afogava Brava do balneário Caiobá, em Matinhos, na tarde desta segunda-feira (21).

O soldado, que atua na 2ª Companhia, com sede em Matinhos, estava de folga e passava um momento de lazer com família quando ouviu pessoas gritando e apontando na direção do mar. Ele percebeu que havia uma pessoa se afogando além da arrebentação das ondas.

Como o local não era protegido por salva-vidas, o profissional, ele entrou no mar e conseguiu retirar o homem. Próximo da areia, dois bombeiros chegaram e encaminharam o rapaz para atendimento numa unidade de saúde e foi liberado em seguida.

O policial também acabou engolindo um pouco de água,mas não necessitou de atendimento.