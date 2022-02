Faturamento do comércio e serviços aumentou 7,5% no Natal em Foz

Programação do Natal de Águas e Luzes movimentou todos setores da economia da cidade

Foto: Christian Rizzi

O faturamento nas diferentes atividades do comércio e de serviços de Foz do Iguaçu aumentou mais de 7,5% em dezembro de 2021, impulsionado pelas atrações artísticas, culturais e esportivas do Natal de Águas e Luzes promovido em parceria da Prefeitura com a Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural. O fluxo de caixa das empresas subiu mais de R$ 82,2 milhões, no comparativo do mesmo período de 2020, elevando também a arrecadação municipal.

As afirmações têm como base o acompanhamento do Observatório Econômico Municipal, das atividades do comércio e serviços nos meses de dezembro dos últimos três anos. O estudo, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, foi conduzido pelo economista consultor José Borges Bomfim Filho, da Divisão de Estudos, Programas e Projetos (DVEPP) da Diretoria de Captação de Investimentos, Projetos Estratégicos e Inovação (DICI).

O fluxo de caixa chegou muito próximo ao registrado em 2019, na pré-pandemia do coronavírus (covid-19), comentou o prefeito Chico Brasileiro. “Graças aos esforços de toda a sociedade iguaçuense, conseguimos manter um mês de intensas atividades movimentando todos os segmentos da economia e gerando emprego e renda para nossa população, numa bela parceria com a Itaipu”, disse.

De acordo com o acompanhamento dos dados da Secretaria da Fazenda, o faturamento das empresas em dezembro de 2021 foi superior a R$ 1,174 bilhão, 7,54% a mais que o faturamento de 1,091 bilhão no mesmo período de 2020. A movimentação em 2019 chegou a pouco mais de R$ 1 milhão.

Com o comércio e os serviços aquecidos, a Prefeitura também registrou uma alta de 9,67% na arrecadação. No último mês do ano passado entraram R$ 34,5 milhões aos cofres públicos do município, R$ 3 milhões a mais que 2020 e R$ 2 milhões a mais que 2019.

Mobilização

A programação do Natal de Águas e Luzes incluiu atividades em 11 diferentes pontos de Foz do Iguaçu, incluindo a iluminação cênica inédita da Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. “Todas as ações caíram no gosto popular, não só para quem é de casa, pois recebemos visitantes do Paraná, do Brasil e estrangeiros”, afirma o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

“Foz do Iguaçu agora também virou destino internacional de Natal”, ressaltou Angeli. A programação do Natal de Águas e Luzes, em referência às Cataratas do Iguaçu e à usina de Itaipu, atraiu mais de 300 mil pessoas – 16% a mais que a população local, de aproximadamente 260 mil habitantes. O Gramadão da Vila A foi palco de shows nacionais com o sertanejo Daniel e o Padre Reginaldo Manzotti.

A excelente circulação de pessoas, destaca Angeli, garantiu um faturamento excepcional para feirantes e vendedores ambulantes. “Todos tiveram oportunidade de ver seus negócios compensando os dois anos de pandemia. Sem contar restaurantes e lanchonetes das imediações dos pontos de eventos, motoristas que usam aplicativos e os taxistas, entre outros”, completou.

