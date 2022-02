Licitação para reparos nas rodovias do Litoral chega à reta final. Confira onde serão feitos.

Trecho de um dos acesso ao ferry boat terão consertos na pavimentação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta sexta-feira (18) a sessão de abertura de envelopes com documentos de habilitação da licitação para conservar 800 quilômetros de rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Sul do Estado.

O edital está separado em 4 lotes, contemplando trechos de rodovias estaduais da Superintendência Leste do DER/PR.

Os trechos do Litoral (Lote B) estão juntos com os de Curitiba e de outras cidades da Região Metropolitana, somando aproximadamente 183 quilômetros. Exclusivamente em Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná são cerca de 123 quilômetros de reparos em mais de 20 pequenos trechos, com extensão entre 300 metros e 17 quilômetros

Com a abertura dos envelopes, agora a comissão de julgamento vai avaliar os documentos apresentados e publicar uma classificação final em diário oficial e no portal Compras Paraná, dando início ao período de recursos e contrarrazões. Todos os argumentos serão analisados pelo DER/PR, que pode negá-los ou aceitá-los total ou parcialmente. Oito empresas estão participando desta etapa nos quatro lotes.

Em seguida, o resultado da licitação deve ser homologado e adjudicado, dando início aos trâmites para assinatura de contratos. Está prevista a execução rotineira de serviços como remendos profundos e remendos superficiais, selagem de trinca, fresagem, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, pelo prazo de um ano.

A sessão de abertura de envelopes de preços foi realizada em 28 de janeiro, sendo a proposta mais baixa um dos critérios para definir o vencedor de cada lote. No Lote B, as propostas de preço variaram entre R$ 3,7 milhões e R$ 4,6 milhões.

Lote B – 182,73 km

Campina Grande do Sul, Antonina, Colombo, Curitiba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras e São José dos Pinhais.