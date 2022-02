Caminhões estão proibidos no ferry boat durante o Carnaval

Foto: Gabrielly Pontes/CGE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) determinou a restrição do tráfego de veículos pesados na travessia de ferry boat da Baía de Guaratuba, por causa do feriado de Carnaval.

“A medida se mostra necessária diante da situação emergencial pela qual vem passando o serviço nos últimos meses”, informa o órgão do governo.

Das 14h de sexta-feira (25/02) até às 14h de quarta-feira (02/03) será permitida apenas a travessia de veículos leves (motos, automóveis e pick-ups), veículos de emergência, veículos oficiais e ônibus de transporte coletivo intermunicipal (linhas metropolitanas).

A decisão se deve à expectativa do aumento de volume de tráfego no período de Carnaval, bem como recomendações da Capitania dos Portos do Paraná e da atual operadora da travessia, contratada emergencialmente.