Corpo encontrado em Pontal do Paraná pode ser de italiano desaparecido

Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o caso do corpo de um homem encontrado, no dia 5 de fevereiro, no Balneário Grajaú, em Pontal do Paraná. A PCPR suspeita que o corpo seja de Marco Bonanimi, de 35 anos.

O cadáver achado estava em avançado estado de putrefação e não foi possível fazer a identificação datiloscópica do corpo. No decorrer das investigações, uma mulher identificou o corpo como sendo de seu marido. Será realizado exame de DNA para confrontar o reconhecimento feito pela esposa.

A PCPR continua investigando o caso e aguarda laudo de necropsia.

DENÚNCIAS – A PCPR conta com o auxílio da população com informações que ajudem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181.