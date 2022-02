Mulher é encontrada morta no mar em Guaratuba

Foto: BPMOA

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando nas proximidades da pedra do Brejatuba, em Guaratuba, agora pela manhã (quinta-feira 24).

Ela tem aproximadamente 35 anos, e ainda não foi identificada.

Banhistas avistaram o corpo e avisaram os guarda-vidas, que a colocaram sobre a prancha de stand up para a levar até a areia.

A equipe médica do helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar (BPMOA) foi aciondo e tentou reanimação cardiopulmonar ainda na areia, sem obter resultado. Foi constatado o óbito e chamado o Instituto Médico Legal.

Os bombeiros informaram que não foram localizados documentos que possibilitassem a identificação da vítima e, até o momento, por volta das 9h30, não havia sido registrada procura por familiares ou conhecidos, nem informação de pessoa desaparecida.

“Importante destacar que, por protocolo, em caso de vítima submersa com até uma hora e não havendo sinais de incompatibilidade com a vida, é dado início ao procedimento de reanimação cardiopulmonar.

Esta vítima já estava em parada cardiorrespiratória quando retirada da água mas como não havia a confirmação do tempo iniciaram-se as manobras”, explica a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Litoral, tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi.

Fonte: Corpo de Bombeiros