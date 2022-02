Morre o menino que levou choque elétrico em Guaratuba

Imagem do resgate: BPMOA / Reprodução

O menino que levou um choque elétrico ao tentar colher uma fruta, em Guaratuba, morreu na tarde desta quarta-feira (23), em Curitiba.

Guilherme Steenbock, de 12 anos, estava internado no Hospital Evangélico, em Curitiba. A morte foi informada pela família. Ele faria 13 anos no próximo dia 28.

No último dia 12, Guilherme tentava pegar maracujá com uma haste de madeira, em sua casa, no bairro Nereidas, quando recebeu uma forte descarga elétrica. Foi socorrido por um vizinho que o levou até uma ambulância do Corpo de Bombeiros, encontrada no caminho ao Pronto Socorro, foi reanimado por uma enfermeira que passava perto, levado até o aeroporto e depois, de helicóptero, até o Hospital Regional do Litoral.

No dia seguinte foi transferido para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, referência no tratamento de queimados no Paraná.