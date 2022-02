Prefeitura de Guaratuba realiza audiências sobre cumprimento de metas

Audiência sobre o 3º quadrimestre de 2021 foram realizadas no dia 29 de setembro

Acontecem hoje (sexta-feira, 25) as audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais e do Plano Municipal de Saúde pelo Poder Executivo de Guaratuba no último quadrimestre de 2021. Na mesma ocasião, o Legislativo também apresentará seu relatório de cumprimento de metas fiscais.

As audiências são obrigatórias para os poderes executivos, conforme estabelecem as leis complementares nº 101 e nº 141 e devem ser realizadas até o final dos meses de maio (1º quadrimestre), setembro (2º) e fevereiro (3º).

As reuniões serão realizadas na Câmara de Vereadores, com público limitado e pela Internet, no site e no Facebook da Câmara. Também deverá ser reproduzido nas redes sociais da Prefeitura e no Correio do Litoral.

As metas fiscais serão apresentadas e discutidas entre as 14h e às 15h. O relatório do cumprimento do Plano de Saúde será mostrado entre as 15h e às 16h.