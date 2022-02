Ação contra o tráfico no Litoral termina com a prisão de 9 pessoas

Policiais civis e militares realizaram, na manhã desta quinta-feira (24), uma operação de combate ao tráfico de drogas em Paranaguá. Também participaram guardas municipais. Aproximadamente 150 agentes participaram da ação.

Foram cumpridos 45 mandados judiciais, com a prisão de 4 mulheres e 4 homens e um adolescente apreendido. Foram localizadas drogas diversas, totalizando 15 quilos, entre maconha, cocaína e crack, um revólver, 15 munições, 487 pacotes de cigarro contrabandeado, três celulares e balanças de precisão.

Também houve o apoio de cães farejadores, que ajudaram a localizar no fundo falso de um sofá, 80 gramas de cocaína, 100 gramas de crack e 100 gramas de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações duraram três meses e contaram com apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário na solicitação e expedição dos mandados.

Segundo o comandante da 1ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar durante a operação Verão, o foco desta operação foi o tráfico de drogas, pois é um crime que acaba envolvendo outros, como o homicídio. “Foi uma fase para desarticular pontos de vendas de drogas, todo um esquema de tráfico, que foi bem-sucedida, com várias apreensões e pessoas encaminhadas à delegacia. É um golpe no tráfico de drogas da cidade de Paranaguá e na região do litoral”, disse o capitão Osias.