Último boletim confirma 14 pontos impróprios ao banho no Litoral

Banhistas devem evitar 100 metros à esquerda e 100 metros à direita dos locais com bandeira vermelha

O décimo e último Boletim de Balneabilidade do Estado do Paraná, divulgado hoje (sexta-feira, 25) pelo Instituto Água e Terra (IAT), aponta que 14 pontos do Litoral permanecem impróprios ao banho.

A chefe da Divisão de Monitoramento do IAT, bióloga Christine da Fonseca Xavier, explica que o objetivo das análises da qualidade da água é apontar locais que podem oferecer riscos à saúde da população, pela presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos.

“Estes locais são sinalizados com bandeiras para demonstrar aos moradores e veranistas que há riscos de contrair doenças ao se utilizar da água para natação e mergulho. Não é recomendado nenhum tipo de contato com a água”, afirma.

As doenças mais comuns que podem acontecer são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta.

Doenças mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide. Nos locais considerados impróprios, não é indicado o banho e os esportes náuticos numa faixa de 100 metros à direita e 100 metros à esquerda da sinalização com bandeira vermelha.

Entre os 14 pontos, apenas 4 são monitorados semanalmente. Outros 10, em saídas de rios, galerias e canais de drenagem, são impróprios o ano todo, conforme análises esporádicas. O IAT deve voltar a divulgar o boletim de balneabilidade no início do próximo verão (2022-2023).

Os 4 locais monitorados semanalmente que estão impróprios ao banho:

Guaratuba (2): Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento) e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos (1): a 500 metros à esquerda do rio Matinhos, no Balneário Flamingo.

Antonina (1): Ponta da Pita.

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba (7): rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (2): rio Matinhos e canal Caiobá.

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água.

Nos 17 locais monitorados nas praias da Costa Oeste e da Região Norte, todos estão com indicações próprias.