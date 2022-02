DER sugere que visitantes evitem ferry boat para vir a Guaratuba

Foto: DER

Com a chegada do feriado de Carnaval, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recomenda que visitantes do Litoral busquem rota alternativa para visitar Guaratuba, devido à situação atual da travessia por ferry boat no município.

A sugestão é utilizar a BR-376 até o município catarinense de Garuva, e de lá seguir pela PR-412 até chegar em Guaratuba.

O serviço de travessia por ferry-boat, realizado por concessão pública e fiscalizado pelo DER/PR, passa por um momento de transição, sendo operado pela empresa Internacional Marítima desde o dia 10 de fevereiro, por meio de contratação emergencial.

O DER/PR afirma que “já observou melhorias no serviço atual”, que está sendo realizado em apenas dois atracadouros. “Com isso, a formação de filas tende a se manter, levando em conta o aumento de visitantes no Litoral paranaense durante o feriado”, diz o órgão do Governo do Estado.

ATUALIZAÇÕES – Para auxiliar os usuários que permanecerão utilizando o ferry boat durante o feriado, o DER/PR está reativando a partir deste sábado (26) um perfil na mídia social Twitter que será atualizado ao longo do dia com informações sobre o tempo de espera da travessia.

O objetivo é orientar o público para que se programe e evite horários de pico. As informações estão disponíveis no portal do DER-PR e no perfil. O serviço será mantido durante todo o carnaval.

RESTRIÇÃO – O DER/PR determinou a restrição do tráfego de veículos pesados na travessia de ferry boat da Baía de Guaratuba neste feriado. A decisão se deve à expectativa do aumento de volume de tráfego no período de Carnaval, bem como recomendações da Capitania dos Portos do Paraná e da atual operadora da travessia.

Das 14h de sexta-feira (25/02) até às 14h de quarta-feira (02/03) será permitida apenas a travessia de veículos leves (motos, automóveis e pick-ups), veículos de emergência, veículos oficiais e ônibus de transporte coletivo intermunicipal e interestadual (todas as linhas regulares).