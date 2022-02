90% dos visitantes do nosso Litoral são do Paraná, mostra pesquisa

A Paraná Turismo divulgou nesta sexta-feira (25) o resultado de uma pesquisa feita no Litoral durante o verão. O objetivo foi avaliar o turismo receptivo na região, bem como entender os hábitos de viagem dos que visitam o Paraná. “Com os dados tabulados, a ideia é estabelecer políticas públicas para melhorar a experiência nos atrativos turísticos do Estado”, informa a autarquia do governo estadual.

O levantamento foi feito entre os dias 29 de dezembro e 30 de janeiro, por turismólogos e estudantes de turismo. As abordagens aconteceram com veranistas de Paranaguá, Morretes, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná (Ipanema, Shangri-lá e Praia de Leste) e também no terminal de embarque para a Ilha do Mel, em Paranaguá.

RESULTADOS – De acordo com a pesquisa, a maioria dos visitantes do Litoral é do Paraná (90%), enquanto o restante é dos estados vizinhos: São Paulo (3,4%), Santa Catarina (1,5%) e Mato Grosso do Sul (1,4%). Os turistas de outros países representam 1% do total de visitantes.

Com relação à faixa etária, 48% têm entre 36 e 50 anos; 23% de 25 a 35; e 15% de 51 a 65. Na economia, 39,4% apresentaram renda mensal de R$ 2.201 a R$ 4.400 e 34,8% possuem graduação completa.

No que diz respeito ao perfil das viagens, 90% frequentou o Litoral para lazer, descanso ou férias. Com relação à forma de viagem, 87,4% foram com a família e 89% com carro próprio.

PESQUISA – Entre os critérios estabelecidos para que o turista fosse apto a responder às questões, estava o de que ele estivesse há, no mínimo, três dias no Litoral – o que representa um recorte bem específico, já que muitos turistas passam somente um fim de semana nas praias.

Com a pesquisa, foi possível obter dados como a motivação da viagem ao Litoral paranaense, a forma de viagem (só, em grupo, com a família ou em excursão), o meio de transporte utilizado e quais municípios litorâneos foram visitados.

O vendedor e morador do município de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Leonardo Barbosa, e a esposa, Rebeca Pilar, escolheram passar cinco dias em Guaratuba depois de visitarem Curitiba. A estrada escolhida, de acordo com ele, foi a da Graciosa.

“A escolha pelo Litoral do Paraná foi por sugestão de um amigo que já estava indo a Guaratuba e acabou influenciando na escolha. Foi onde conhecemos as ações do Verão Paraná – Viva a Vida, que é um projeto magnífico do Estado. Participamos das atividades todos os dias”, contou Leonardo à assessoria de Comunicação do governo. “Achamos muito legal o Litoral e foi muito bom em relação a gastos e as pessoas. Todos são muito simpáticos e cuidadosos, gostamos muito dessa contribuição”, completou.

CIDADES – Dos sete municípios litorâneos,o maior número de entrevistas foi em Pontal do Paraná (36,6%), Guaratuba (31,7%) e Matinhos (18,3). Alguns dos dados mais representativos da pesquisa apontam que quase 90% dos respondentes afirmaram que já visitaram o Paraná anteriormente e 98,9% dos visitantes pretendem voltar ao Litoral do Estado.

