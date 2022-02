Morte de cabo da PM em acidente mobiliza corporação em Guaratuba

Foto: PMPR

A morte do cabo da Polícia Militar Cleiton Bedin, de 39 anos, vítima de um acidente de trânsito neste sábado (26), em Guaratuba, mobilizou a corporação e emocionou muitas pessoas na cidade. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal, com grande presença, além de familiares, amigos, colegas de trabalho, vereadores e outras autoridades.

O acidente aconteceu por volta das 19h. Bedin, que estava de folga, conduzia sua motocicleta na avenida Curitiba, no sentido do Brejatuba, e um veículo Fiat Punto vinha na mesma via, no sentido Centro, quando houve a colisão na esquina com a rua Ponta Grossa. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e até um helicóptero foram acionados para o socorro, mas Bedin não resistiu. O motorista do carro não teve ferimentos e foi encaminhado à delegacia para procedimentos. O cabo Bedin deixa esposa, Rudineia Rossi Bedin, que é cabo do Corpo de Bombeiros, e uma filha de 10 anos. Ele ingressou na corporação há 15 anos, trabalhou em outras unidades, e estava lotado na 3ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar (9ºBPM) de Guaratuba.

No final da manhã do domingo, um cortejo composto por viaturas das unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de veículos de amigos, foi organizado para encaminhar o Corpo do cabo à sua cidade natal, Coronel Vivida.

O velório na cidade está acontecendo na manhã desta segunda-feira (28), desde as 8h30, na Capela Mortuária Santo Antônio. O sepultamento será no cemitério da Comunidade Santa Teresinha.