Mulher que apareceu morta no Brejatuba era morador de Irati

Foi identificada como Maria Marta Badluk Berger, de 44 anos, a mulher encontrada morta na praia do Brejatuba, em Guaratuba. A informação é do Portal da Cidade Guaratuba.

Ela era moradora de Irati, no Sudeste do Paraná. Na quinta-feira (25), banhistas avistaram o corpo boiando no mar e avisaram os guarda-vidas, que a colocaram sobre a prancha de stand up para a levar até a areia. A equipe médica do helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar foi acionada e tentou reanimação cardiopulmonar ainda na areia, sem obter resultado.