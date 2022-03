Garuva chama atenção de bebê de Guaratuba que precisa de ajuda

Uma família que mora em Guaratuba pede apoio com transporte e fraldas para uma menina de apenas um ano que tem tumor. A reportagem reproduzida aqui é de Herison Shorr, do jornal Folha do Norte SC, editado em Garuva.

A família se preparava ansiosa pela chegada do aniversário de Lara Valentina Hager Monteiro que irá comemorar o primeiro ano de vida neste sábado (26). Porém, o surgimento de uma protuberância acima da barriga da menina fez a família, que mora do bairro Coroados, em Guaratuba, buscar por orientação médica.

Segundo a mãe de Lara, a artesã Suzane Hager, de 32 anos, a primeira consulta foi realizada na UPA de Garuva (SC). De acordo com o diagnóstico médico, havia a possibilidade da protuberância ser uma hérnia. Ao retornar a Guaratuba, foi realizado um ultrassom que identificou uma massa acima do fígado.

Posteriormente, a família buscou por uma consulta no Hospital Infantil, em Joinville, onde realizaram uma biópsia da massa. O diagnóstico foi o que nenhuma mãe quer ouvir para seu filho prestes a completar o primeiro ano de vida: um tumor hepático, extremamente raro em crianças abaixo dos 5 anos de idade.

“Foi um baque para mim, tenho mais 5 filhos. Às vezes, me pergunto o porquê comigo, Mas Deus tem um propósito para cada um”, afirmou a mãe de Lara.

Com o diagnóstico em mãos, a família aguarda a implantação de um catéter na menina e a realização de seis quimioterapias. Vivendo com uma renda mensal aproximada de R$ 800, incluindo valores recebidos com a venda de cestos de vime e auxílio do bolsa família, os pais de Lara divulgaram nas redes sociais uma campanha para conseguir fraldas, medicação e carona para levar a bebê ao tratamento.

“No momento, estou tentando arrecadar um pouco de dinheiro, pois tenho que pagar um carro para nos trazer”, afirmou sobre as idas e vindas ao Hospital Infantil de Joinville.

Para os leitores que quiserem colaborar com a família de Lara, entre em contato pelo WhatsApp: 47 9 9709 9793.

Texto: Herison Schorr

Fonte: Folha do Norte SC – https://www.folhanortesc.com.br/em-guaratuba-pais-pedem-apoio-com-transporte-e-fraldas-apos-descobrir-tumor-em-bebe/