Embarque para o ferry boat tem mão única em Guaratuba

Fotos: BPRv

Devido ao grande fluxo de veículos na saída de Guaratuba nesta terça-feira de Carnaval (1º), a Polícia Rodoviária iniciou, às 13h, a Operação Inversão na PR-412 (trecho do Corpo de Bombeiros até o porto de passagem. Com a inversão, o trecho vira mão única, ou seja, somente veículos que vão embarcar no ferry boat.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) orientam o trânsito na região. A ação segue até o fluxo diminuir e será repetida a partir das 8h desta quarta-feira (2). A mudança de uma para duas pistas tem como objetivo ajudar a escoar o trânsito e reduzir os congestionamentos na região de travessia do ferry boat, de acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente-coronel Wellenton Selmer.

A terceira pista, já característica do local, será apenas para motoristas que seguem sentido ao balneário de Caieiras. Ao voltar desta praia, com a inversão da PR 412, o motorista obrigatoriamente deve seguir pela avenida Marechal Hermes, sentido centro de Guaratuba, seja para voltar e atravessar a baía, seja para seguir em Guaratuba. A Marechal Hermes também é obrigatória para quem desembarca do ferry.

PONTOS – Segundo o comandante da 1ª Companhia do BPRv, capitão João Waldemar Serpa Burger, as equipes policiais estão distribuídas em diversos pontos da malha rodoviária estadual acompanhando o trânsito e auxiliando no que for possível para melhorar o fluxo de veículos que retornam.

Onde há inversão do sentido da via, os policiais militares rodoviários fazem sinalização e orientam aos condutores. “O BPRv preparou a operação Inversão de Pista devido ao tráfego intenso de veículos no Litoral e para facilitar o retorno das famílias que passaram o feriado nas praias de Guaratuba”, conta o capitão Serpa.

ORIENTAÇÃO – A operação já foi realizada no Ano Novo, quando a demanda foi grande também. Segundo o capitão Serpa, a atividade é importante para tentar dar fluidez ao trânsito e permitir que as pessoas possam chegar às suas casas com tranquilidade.

No entanto, de acordo com o capitão, é importante que os motoristas evitem os horários de pico, principalmente no final da tarde. “Quanto mais cedo, menor será a quantidade de veículos e o motorista poderá viajar mais tranquilo”, detalha o capitão. Ele alerta ainda, que independente do horário que viaje, o motorista precisa estar descansado e respeitar seu limites e as normas de trânsito.

Outras orientações como checar se todos os pertences estão no veículo, se possui combustível suficiente para o trajeto e verificar o nível do reservatório de água são básicos para evitar paradas indesejadas e o atraso na viagem. “Os motoristas precisam verificar todas essas situações antes de saírem de casa, para que possam fazer uma viagem segura e sem problemas mecânicos ou um retorno ao Litoral porque esqueceu algo importante”, explica.