Novos registros e mortes por covid-19 continuam em queda no Litoral

O número de novos casos de covid-19 continua diminuindo semana a semana no Litoral do Paraná.

Entre 20 e 26 de fevereiro, na 8ª Semana Epidemiológica, houve 1.203 casos registrados nos sete municípios, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso representa 27% a menos do que na semana anterior (13 a 19 de fevereiro).

Na semana, houve 2 mortes, uma redução de 78%, que pode chegar a 89%. Foram 9 na semana anterior.

Segundo informa a Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba, um óbito foi registrado por engano, e o erro será corrigido nos próximos boletins da Sesa. A outra morte aconteceu em Paranaguá.

Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (373), Matinhos (351), Guaratuba (165), Pontal do Paraná (159), Antonina (99), Morretes (46) e Guaraqueçaba (10). Houve redução em seis cidades; Guaraqueçaba repetiu o número de casos registrados na semana anterior.

Apesar da queda, o Litoral continua com uma incidência de casos e uma mortalidade acima das médias do Paraná e do Brasil, quando se verificam as ocorrências proporcionalmente.

Incidência – A região soma agora 62.133 casos desde o início da pandemia, com uma incidência de 20.723 casos / 100 mil. Caiu para 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, mas está ainda um pouco acima da média do Estado, que é de 20.097 / 100 mil.

Mortalidade – Levando em conta a correção que Guaratuba informa que será feita, ocorreram 1.220 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 406,9 para cada 100 mil habitantes, a 4ª maior do Estado. São 365,1 mortes / 100 mil na média do Paraná.