Sem Carnaval de rua, Litoral recebe 500 mil de um público “mais família”

Fotos: PMPR

Mais de 500 mil pessoas passaram pelas praias e cidades históricas do Litoral do Paraná durante o feriado de Carnaval, segundo estimativa da Polícia Militar.

De sexta-feira (25) às 2h da madrugada desta quarta-feira (2), a PM atendeu 928 ocorrências, apreendeu seis armas de fogo e encaminhou 163 adultos e três adolescentes nos sete municípios litorâneos.

O comandante do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), coronel Renato Ribas, explica que em comparação aos carnavais tradicionais, com desfiles, festas e trios elétricos, o público foi menor, mas ainda assim houve grande movimento nas praias, principalmente durante o dia.

“Apesar do movimento de pessoas na faixa litorânea, não houve ocorrências de gravidade, somente relativas à perturbação do sossego, o que era esperado, pois é uma característica do Carnaval. Foi um feriado tranquilo, o policiamento foi suficiente e a população colaborou com a PM”, disse.

O trabalho integrado resultou na abordagem de 4.792 pessoas e na localização de 17 foragidas da justiça. “Graças ao grande aporte de policiamento que recebemos de outras regiões do Paraná tivemos um Carnaval mais tranquilo e a PM trabalhou a contento em relação às abordagens e busca de pessoas e veículos. A atuação foi efetiva”, acrescentou o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Júnior.

O oficial de planejamento do Verão Paraná – Viva a Vida 2021/2022, capitão Wagner de Araújo, explica que o perfil do turista mudou. “Recebemos muitas famílias para aproveitar o feriado, uma característica não tão acentuada nos outros carnavais, e a gente percebe que o que planejamos aconteceu”, disse.

TRÂNSITO – O trabalho de prevenção a acidentes por meio de abordagens e fiscalizações de trânsito urbano resultou em 1.063 veículos vistoriados, dos quais 42 acabaram recolhidos ao pátio por irregularidades administrativas.

Os policiais militares flagraram várias condutas irregulares na direção e lavraram 1.355 autos de infração de trânsito. Com relação à embriaguez ao volante, sete motoristas embriagados acabaram encaminhados nos municípios litorâneos.

A atuação com abordagens, vistorias e fiscalizações foi essencial para a retirada de armas e drogas de circulação. Durante o Carnaval, as equipes policiais apreenderam seis armas de fogo, quase um quilo de maconha e mais dezenas de porções de crack e cocaína.

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – Ao longo do feriado, a Polícia Militar contou com a atuação da Patrulha do Sossego para atender ocorrências e prestar orientações. A perturbação do sossego foi a maior demanda no Litoral. Das 928 ocorrências registradas, 219 foram dessa natureza (23%).

O comparativo entre este Carnaval com o anterior aponta uma diferença de 184 casos a mais neste feriado. As lavraturas de Termos Circunstanciados por esse mesmo crime também aumentaram: de 22 para 49.

PREVENÇÃO – O planejamento da PM para o feriado foi feito especialmente para aumentar a sensação de segurança com mais viaturas, motos e bicicletas percorrendo os pontos com maior concentração de pessoas, como orlas e cidades históricas. Nesse trabalho, a PM promoveu atividades educativas para conscientizar os veranistas sobre medidas de segurança com objetivo de evitar transtornos durante os dias de diversão e lazer no feriado.

Uma campanha educativa com apoio de uma rede de postos de combustíveis levou mais informação aos veranistas que chegavam ao Litoral. Policiais e frentistas abordaram as pessoas para entregar um adesivo para veículo com a frase “Sou Amigo da Polícia Militar” e orientações de segurança.

Crianças e adultos visitaram a exposição de viaturas históricas e modelos esportivos da PM que ocorreu Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. As crianças se divertiram com as trapalhadas dos palhaços Ziza e Azedo, tiraram fotos com um policial militar vestido como Capitão América e fizeram pintura de rosto com os policiais do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e da 5ª Seção do Estado-Maior.

DIVERSAS AÇÕES – Além destas ações, a PM intensificou o atendimento às pessoas sobre diversos assuntos nas ruas e nos módulos móveis. Somente nos cinco dias de feriado, foram feitas 10.385 orientações. Outro serviço importante foi a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, para auxiliar pais e responsáveis a localizar os pequenos mais rapidamente. Ao longo do feriado, 3.311 unidades foram entregues.

“Incrementamos o serviço ordinário, que é aquele que atende o 190. Conseguimos dobrar a quantidade de policiais militares nas ruas todos os dias do feriado justamente para que essas pessoas pudessem, dentro das medidas de segurança, curtir o Carnaval e não tivemos nenhum tipo de evento grave”, arrematou o capitão Araújo.