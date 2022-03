Atraso no ferry boat gera buzinaço e atrito com a Polícia Militar

Motoristas que esperaram por cerca de cinco horas para embarcar na travessia do ferry boat ficaram revoltados porque viaturas de exposição da Polícia Militar teriam “furado fila”. A notícia é da rádio Banda B desta terça-feira (1º).

“Nas imagens enviadas à reportagem, um ocupante de um dos veículos passa em direção a travessia com um escudo de brinquedo. Carros esportivos e viaturas históricas da PM estão expostos no Litoral durante o Carnaval. “Simplesmente chegaram, todos juntos, como se estivessem desfilando. Entraram” pela “contramão”, indo direto para o início da fila, e quando o ferry chegou eles foram os primeiros a embarcar”, disse uma fonte ouvida pela Banda B que não quis se identificar

No final de semana, a espera de cinco horas na travessia do ferry-boat deixou motoristas revoltados e um buzinaço (assista ao vídeo no final da matéria) começou logo depois que os policiais começaram a entrar na frente de outros motoristas. “Em todas as travessias que ocorreram antes do nosso embarque tinha ao menos um carro fura fila”, contou a denunciante.

Vídeo reproduzido na Banda B

https://www.bandab.com.br/litoral/viaturas-de-exposicao-furam-fila-e-revoltam-motoristas-no-embarque-do-ferry-boat-em-guaratuba/