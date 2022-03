Qual a importância da tradução simultânea? Por que a mesma é necessária nos dias atuais? O que a torna tão indispensável entre serviços do tipo? Essas são dúvidas comuns de pessoas que nunca realizaram a solicitação desse tipo de serviço, mas que agora precisam do mesmo.

A tradução simultânea funciona de forma simples. Enquanto o orador fala, o espectador está com um fone de ouvido, de onde sai a voz do tradutor simultânea. Como o próprio nome do serviço já indica, trata-se de uma tradução que ocorre simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo em que o orador fala.

O tradutor, por outro lado, não é visto no local. O mesmo está confinado em uma cabine à prova de sons, escutando apenas o que o orador está falando e traduzindo o que é dito para a língua materna do espectador, neste caso, espectadores. Dizemos isso porque é mais comum utilizar a tradução simultânea em grandes conferências, que falem de assuntos diversos, como saúde, finanças, cartão de crédito, etc., onde várias pessoas se encontram para escutar o que alguém tem para falar.

Neste conteúdo, vamos falar um pouco mais sobre os benefícios da tradução simultânea, como ela acontece, quem pode realizá-la e onde podemos encontrá-la, assim ficará mais fácil de contratar quando se fazer necessário. Quer saber qual a importância da tradução simultânea? Então leia conosco, vamos lá!

Benefícios da tradução simultânea?

E quais são os benefícios da tradução simultânea? Como mencionado anteriormente, neste conteúdo, para compreender a importância deste serviço, vamos mencionar seus principais benefícios. Essas são vantagens que somente a tradução simultânea pode oferecer, diferentemente de outros serviços, como a tradução consecutiva. Leia e entenda melhor:

Maior conforto ao espectador

O espectador, ou seja, a pessoa que está assistindo a palestra ou até mesmo fazendo parte da conferência, possui muito mais conforto com uma tradução simultânea, pois ela ocorre sem pausas, facilitando todo o processo de conversa que é necessário em encontros de negócios, por exemplo.

Numa situação em que a consecutiva é utilizada no lugar da simultânea, a conversa se torna muito desconfortável, pois o orador precisa ficar realizando pausas para que o tradutor faça seu serviço. Com a simultânea, isso não acontece, trazendo muito mais conforto para quem escuta o tradutor simultâneo.

O evento se torna mais prático

Como mencionado anteriormente, todo o evento e o que está acontecendo, sejam simples conversas ou uma grande palestra, tornam-se mais práticos. Muitos organizadores de evento acabam errando por falta de informação, e uma palestra que era para durar duas horas, acabou durando quatro horas pela contratação da tradução consecutiva, essa que é um serviço muito bom de ser utilizado, mas atrasa pelas pausas que precisam ser feitas.

Portanto, se estamos falando de um evento grande, que envolve muitas pessoas, muitos espectadores, a tradução simultânea sempre será a melhor escolha. Qual a importância da tradução simultânea? Praticidade para seu dia a dia. Continue lendo conosco para saber mais!

Preço que cabe no bolso

A tradução simultânea tem um preço muito em conta quando analisadas as suas vantagens. O preço é cobrado por hora, possuindo um preço um pouco superior quando agências são contratadas ao invés de profissionais autônomos. Esse aumento no valor é garantido com base na qualidade do serviço exercido, que sempre será superior em agências.

Suporte fornecido pela empresa contratada

Outro benefício incrível da tradução simultânea, é que quando contratada junto de uma empresa qualificada, o suporte será incrível. Imagine a seguinte situação: você quer trazer um palestrante para sua turma de Direito da oitava fase do curso, mas o mesmo é estrangeiro e fala inglês. Você tem duas opções principais:

· Contratar um tradutor simultâneo autônomo e todos os equipamentos necessários, podendo se esquecer de algo e causar um problemão;

· Ou então fechar contrato com uma agência, que além do profissional fornecerá suporte completo para que o evento aconteça, como o fornecimento de fones de ouvido suficientes, uma cabine para o profissional ficar isolado, além de outros detalhes que envolvem o processo de tradução simultânea.

Qual a importância da tradução simultânea?

Afinal, qual a importância da tradução simultânea? Como podemos ver aqui, a importância da mesma está estritamente relacionada com a qualidade. Portanto, caso deseje realizar um evento de alta qualidade, com praticidade e conforto para o público que está assistindo, é de suma importância contratar um serviço de tradução simultânea.

Onde posso contratar esse serviço?

Onde posso contratar esse serviço tão importante, afinal? Atualmente, existem duas formas de contratar um tradutor simultâneo. A primeira maneira é através de um tradutor autônomo, já a segunda e mais recomendada é entrando em contato com uma empresa especializada no assunto. Leia conosco:

Tradutor autônomo

O tradutor autônomo, conforme o próprio nome já indica, trata-se de um profissional que trabalha por conta própria. Na grande maioria das vezes é contratado por indicação, ou seja, indicado por alguém que já utilizou de seus trabalhos, e agora o repassa para algum conhecido.

Apesar de existirem ótimos profissionais Brasil afora, esta não é uma modalidade de contratação que recomendamos. Respeitamos a classe de tradutores autônomos, porém um profissional vinculado a uma agência de traduções respeitada como a AGBT, a Agência Brasileira de Traduções, sempre terá maior qualidade no serviço prestado, como citaremos a seguir.

Profissional de agência de tradução

Por outro lado, temos o profissional que trabalha vinculado a uma agência profissional de traduções. Neste caso, o tradutor simultâneo é um profissional que cumpre com regras e horários, além de códigos de sigilo, afinal, o mesmo pode ser contratado para uma conferência de negócios que necessite de sigilo extremo.

Vale ressaltar que agências respeitadas como a AGBT, a qual citamos anteriormente, trabalham constantemente fornecendo especializações e treinamentos para seus profissionais. Dessa forma, cobra por qualidade extrema e sempre poderá lhe oferecer um serviço de extrema qualidade.

Agora que já sabe qual a importância da tradução simultânea, pode entrar em contato com a AGBT através de seu site oficial, onde é possível encontrar seus telefones e outros meios de contato, solicitando um orçamento de tradução simultânea ou outros serviços com base no que precisa. Até a próxima!