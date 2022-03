Projeto “Paisagens Caiçaras” abre inscrições para receber trabalhos

Espelho, por Claudia Maria Viana Barreto, da edição de 2021

Estão abertas as inscrições para a nova edição da exposição “Paisagens Caiçaras”. De 14 de fevereiro até 20 de março, a curadoria do projeto receberá trabalhos de artes visuais com a temática “As Vilas e Populações Caiçaras do Brasil”.

Nesta chamada serão aceitos trabalhos de artes visuais – profissionais ou amadores –, que estabeleçam relações e dialoguem com o tema “As Vilas e Populações Caiçaras do Brasil”. O projeto é resultado de uma parceria entre a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Paraná (Iphan-PR), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Secretaria da Cultura e do Turismo de Guaratuba está divulgando o projeto nas redes sociais.

As propostas poderão utilizar técnicas, linguagens e formatos diversos, como ilustrações, aquarelas, pinturas, fotografias, gravuras, colagens, toda a variedades de imagens, entre outros formatos no campo das artes visuais. Os interessados devem submeter seus arquivos e/ou links de imagens por meio de formulário de inscrição online, até o dia 20 de março de 2022.

Mais informações no site do projeto: www.paisagenscaicaras.wordpress.com

Fala instigante do caiçara, fandangueiro e professor José Carlos Muniz: “paisagem não é apenas esses seres exóticos”.

Apresentação de 2021