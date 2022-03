Cão farejador descobre grande quantidade de droga em Guaratuba

Foto: BPRv

Cerca de 4 kg de maconha, crack e cocaína foram apreendidos em uma casa, em Guaratuba, durante uma abordagem conjunta do 9º Batalhão de Polícia Militar com o Batalhão de Polícia Rodoviária nesta quarta-feira (2).

A maior parte dos entorpecentes foi localizada pelo cão de faro Hórus, da Polícia Rodoviária, dentro de um fundo falso. Ao todo, oito pessoas foram encaminhadas.

A ocorrência começou quando a viatura do 9º BPM estava em patrulhamento pelo bairro Cohapar e os policiais viram um homem suspeito, conhecido pela PM pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a presença da equipe, o rapaz correu para dentro de uma casa, mas foi alcançado e abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram três invólucros com crack. Para fazer uma varredura completa na casa foi solicitado apoio de uma equipe do Canil do BPRv.

O cão de faro Hórus auxiliou as equipes a encontrar um fundo falso, no qual havia cerca de quatro quilos de maconha, crack e cocaína. O suspeito e os demais moradores da casa foram encaminhados à delegacia da cidade para as medidas cabíveis.

Ao longo da operação Verão, a aplicação de cães de faro da Polícia Militar tem contribuído para a apreensão de drogas em todo o Litoral, especialmente no Natal, Ano Novo e no Carnaval.

Neste último feriado, o BPRv aplicou os cães nos postos rodoviários que dão acesso a Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná para inibir a entrada de drogas. A Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) fez abordagens no trapiche de embarque para a Ilha do Mel, no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.