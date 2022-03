Prefeitura de Morretes atende TCE e revoga licitação para coleta do lixo

A Prefeitura de Morretes atendeu uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e revogou um pregão eletrônico para contratar uma empresa para coleta do lixo.

O Correio do Litoral entrou em contato com a Prefeitura que informou que será divulgada uma nota oficial a respeito do assunto.

A licitação tinha como objetivo a contratação de equipe com caminhão para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos não recicláveis. A decisão Tribunal, tomada em agosto do ano passado, atendeu a pedido feito em representação formulada por empresa interessada na disputa.

Dentre as 15 supostas irregularidades apontadas pela concorrente, apenas uma foi levada em conta pelos conselheiros para determinarem a paralisação da licitação: a falta de orçamento detalhado para formação do preço do objeto a ser licitado. Em lugar disso, segundo o TCE, foi apresentada apenas a indicação do valor correspondente à média de quatro cotações obtidas na fase interna da licitação.

O relator do processo, conselheiro Nestor Baptista, destacou que é obrigatória a elaboração de planilha detalhada com a indicação da composição dos custos unitários relacionados a cada serviço licitado, sob pena de inviabilizar a elaboração de propostas de preços e violar os requisitos expressos da Lei de Licitações.

Encerramento do processo

Diante da decisão tomada pelo município de revogar o procedimento licitatório, o relator votou pelo encerramento do processo em função da perda de objeto, seguindo o posicionamento manifestado na instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) da Corte e no parecer do Ministério Público de Contas (MPC-PR) sobre o caso.

Os demais membros do Tribunal Pleno do TCE-PR acompanharam, por unanimidade, o voto do relator na sessão ordinária nº 4/2022, realizada por videoconferência em 16 de fevereiro.