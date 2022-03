Corpo de Bombeiros forma 55 guarda-vidas civis voluntários no Litoral

O Corpo de Bombeiros formou 55 novos guarda-vidas civis (GVC) na manhã desta quinta-feira (3), em solenidade realizada em Matinhos.

O estágio operacional, última etapa do Curso de Guarda-Vidas Civis, iniciou em 10 de dezembro de 2021 com o intuito de reforçar o trabalho dos bombeiros militares na prevenção de ocorrências e nos atendimentos a afogamentos no mar, rios e lagos durante a temporada.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, destacou a relevância do curso nos atendimentos que ocorreram no Litoral durante a temporada, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que trabalhou como gestor e orientador. “Esse projeto fortalece os laços da corporação com os guarda-vidas civis e a população ganha no atendimento com a potencialização dos serviços prestados na região do Litoral. Além disso, eles têm a oportunidade, também, de participar da corporação e quem sabe um dia pertencer a ela”, afirmou

“Eu vejo como um projeto social, pois os jovens aprendem uma nova profissão e recebem por isso. Assim, geramos uma renda e quem ganha com isso são os municípios do Litoral, pois este dinheiro, em grande parte, acaba ficando na cidade. No final, quem ganha é a sociedade que pode contar com os serviços de qualidade do Corpo de Bombeiros”, disse o comandante do 1º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, coronel Gilberto Gavilovski.

NA PRÁTICA – Os 55 guarda-vidas civis concluíram o curso na modalidade de águas abertas nos seguintes municípios: Matinhos (18), Guaratuba (18), Pontal do Paraná (12) e Morretes (7). O treinamento contou com 450 horas/aula. As subunidades do Corpo de Bombeiros no Litoral que receberam o curso são do 8º Grupamento de Bombeiros.

Os guarda-vidas civis que chegaram à formação passaram pelo período de instrução, depois pelo Estágio Operacional, receberam o fardamento e também uma ajuda de custo para as despesas por dia trabalhado.

O coordenador de Guarda-vidas Civil no Núcleo de Pontal do Paraná, cabo Adriano da Silva Rodrigues, destaca a oportunidade de ter assumido esta função pelo Corpo de Bombeiros pela primeira vez e, principalmente, o empenho dos formandos para chegarem até esta etapa, abrindo a possibilidade de ingressarem futuramente na corporação.

“Trabalhar com essas pessoas que realmente querem ajudar a sociedade é uma satisfação grande, elas têm a visão de ajudar próximo. Por isso, coloco os 55 que foram capacitados nesta temporada como guerreiros, que mostraram para o que vieram, que têm empenho, amor pela vida e por este tipo de serviço”, disse o cabo Adriano.

Dentre os 55 guarda-vidas civis, Camila Campanhola foi a primeira colocada no curso e afirma que a sua participação, durante a temporada de verão deste ano, é engrandecedora e a ensinou bastante sobre a profissão. “É uma honra fazer parte da corporação de alguma forma, foi uma experiência maravilhosa, pois aprendemos muita coisa. É importante contribuir à sociedade, na prevenção e quando ela precisa dos salvamentos”, afirmou.

“É por meio deste trabalho de orientação, a partir do nosso conhecimento, que vamos mudando vidas. Essa é a nossa grande missão, um orgulho poder participar do curso”, completou.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Wagner Ogaki Malacrida; o comandante da Guarda Municipal de Paranaguá, Leônidas Martins Junior; o vice-prefeito de Guaratuba, Edson Camargo; o secretário municipal de Segurança Pública de Guaratuba, Jacson Braga; além de oficiais e praças.

Fonte e fotos: Corpo de Bombeiros