Rebimar lança audiolivro sobre universo marinho

O livro “Olhares Sobre a Biodiversidade Marinha e Espécies Ameaçadas” agora está disponível gratuitamente na plataforma Spotify. Os 10 capítulos que abrangem as ações do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar) foram transformados em episódios em áudio, com duração entre 10 e 20 minutos.

Pesquisadora Natascha Wosnki durante soltura de Raia-viola / Rebimar

A proposta é deixar acessível o conteúdo do livro para pessoas com deficiência visual, e também diversificar o formato para que um maior número de pessoas possa conhecer as ações e as descobertas feitas pelos pesquisadores do Programa Rebimar, da Associação MarBrasil.

“Criamos um canal de acessibilidade para a divulgação científica. Foi um desafio transcrever um livro produzido na linguagem escrita para um audiolivro porque a leitura precisa ser agradável para quem ouve”, conta Gabriel Marchi, responsável pela narração.

O audiolivro mostra os resultados de pesquisas realizadas no litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo, que iniciaram em 2008 e é uma referência em pesquisa e educação ambiental. “Ao longo dos anos, o Rebimar vem buscando indicar alternativas de gestão territorial, ordenamento pesqueiro e habitats que precisam ser protegidos. Um exemplo de medida sustentável é a instalação de recifes artificiais para a redução de impactos e aumento de recursos pesqueiros para comunidades locais” conta Robin Loose, coordenador de Logística e Operações Náuticas.

Foto: Leo Francini / Mantas do Brasil

Outro episódio/capítulo conta sobre a presença das raias na nossa costa. A Raia-jamanta, por exemplo, pode alcançar 9 metros de largura e pesar até 3 toneladas. Outra espécie bem menor, a Raia-viola-do-focinho-curto, é muito capturada acidentalmente em redes de pesca. Os pesquisadores Natascha Wosnick e Hugo Bornatowski trazem no livro informações sobre essas e outras espécies e como é o trabalho colaborativo junto aos pescadores artesanais.

“Historicamente, a maior ameaça para a Raia-viola-do-focinho-curto é a captura incidental. Com o trabalho desenvolvido com a comunidade, desenvolvemos laços de confiança com os pescadores e eles nos avisam quando uma raia cai na rede. Com isso, conseguimos fazer o resgate e os exames de saúde antes da soltura. Além de evitar a morte do animal, isso nos dá dados valiosos sobre suas condições de saúde”, diz Natascha, que acredita que a boa comunicação pode mudar o destino de uma espécie.

Robin Loose / Rebimar



Além das raias, o audiolivro traz informações sobre o trabalho desenvolvido com as Tartarugas marinhas, os Meros, os Bentos e os Tubarões que frequentam nossa costa.

“O litoral do Paraná abriga uma série de ecossistemas ricos e biodiversos, como a Mata Atlântica, a restinga, o manguezal, os estuários e o oceano. Essa região costeira toda dá suporte a sobrevivência de várias espécies da flora e da fauna. Entre os animais, temos espécies residentes, que ocorrem ao longo de todo ano, e aquelas que são migratórias que vêm tanto do hemisfério norte quanto da Antártida. Toda essa biodiversidade garante a qualidade, a saúde e a dinâmica desse ambiente do qual o ser humano faz parte”, comenta a bióloga e pesquisadora Camila Domit, autora do capítulo sobre a Biodiversidade Marinha.

A intenção do Programa Rebimar é unir tecnologia de coleta de dados ambientais com o conhecimento das comunidades tradicionais, gerando informações científicas efetivas para conservação de espécies ameaçadas, dentro do corredor marinho entre Paraná e São Paulo. O patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e o Governo Federal, possibilita a realização dos estudos e a disseminação do conhecimento em ferramentas de comunicação e educação ambiental. “Nossa expectativa é que esse conhecimento alcance mais de 18 mil pessoas de forma direta, gerando ganho social principalmente para crianças e adolescentes”, finaliza Robin Loose.

Robin Loose durante expedição subaquática nas Ilhas dos Currais / Rebimar



É possível fazer o download dos arquivos em áudio pelos seguintes endereços

www.marbrasil.org/Rebimar/biblioteca/audiolivro-olhares-sobre-a-biodiversidade-marinha-e-especies-ameacadas/

open.spotify.com/show/44Go3ASLwowgKas7FmzMrG

Link para acesso ao livro, lançado em 2019:

issuu.com/olharesobreabiodiversidademarinha

www.marbrasil.org/Rebimar