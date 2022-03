Início das obras da engorda de Matinhos vai demorar mais 30 dias

As obras do engordamento da praia e revitalização da orla de Matinhos vai demorar mais 30 dias para começar, informa matéria da jornalista Elvira Fantin, na Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná.

A previsão era começar logo depois do Carnaval, como informou a prefeitura.

De acordo com a matéria, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest) informou que adiamento é necessário para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) analise um relatório de risco e emita uma autorização.

A obra tem prazo de conclusão de 32 meses e deve gerar entre 300 e 350 empregos diretos. Na Agência do Trabalhador de Matinhos já foram abertas 184 vagas para pedreiro, servente e operador de máquina, informa a jornalista.

O projeto prevê a adição de 3,2 milhões de metros cúbicos de areia para engordamento artificial das praias, permitindo um aumento entre 80 e 100 metros na faixa de areia.

